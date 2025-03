Tot 10 jaar cel geëist voor zware explosie in portiekflat Rotterdam

(Beeld: Media-TV)

Een enorme knal klonk op 10 september 2024 rond 04.30 ’s ochtends in de Allard Piersonstraat en direct ontstond een enorme brand. De hulpdiensten rukten massaal uit om bewoners uit hun appartementen te redden en te zorgen dat de vlammen niet overslaan naar andere panden. Drie bewoners moesten halsbrekende toeren uithalen om van hun balkon naar een naastgelegen balkon te klimmen. Het trappenhuis en hun woning stonden in brand en de ruimtes vulden zich met giftige rook.

Onbewoonbaar

Als de brandweer het vuur gedoofd heeft zijn 30 woningen ontruimd en 40 personen geëvacueerd. De schade aan het gebouw is zo groot dat veertien woningen tot op de dag van vandaag onbewoonbaar zijn. De bewoners raakten al hun spullen kwijt.

Camerabeelden

Direct na de brand startte de politie een groot onderzoek. Daarbij werden onder andere camerabeelden bekeken. Op die beelden is te zien dat even voor 04.30 een man met versnelde pas en een tas in zijn hand de straat in komt lopen. Iets meer dan twee minuten later is dezelfde persoon rennend te zien in tegengestelde richting, dit keer zonder tas. Via camera’s in de omgeving kan de route van de man, volgens het OM de 20-jarige Nieuwerkerker, worden teruggekeken.

Voorverkenning

Zo komt de recherche er ook achter dat hij samen met de twee andere verdachten een avond eerder ook al in de omgeving van het gebouw is geweest voor een voorverkenning. Ze rijden, zo is op camerabeelden te zien, langzaam door de straat en bestuderen het pand. Het kenteken van de auto is te herleiden naar de 21-jarige Nieuwerkerker die korte tijd later wordt aangehouden. Toen de politie zijn telefoon bekeek, vielen een hoop puzzelstukjes op hun plaats.

Zoektermen

Er is voor en na de explosie volop contact geweest tussen hem en de 20-jarige verdachte. Ook een 19-jarige plaatsgenoot duikt op in de gesprekken. Hij wordt door het OM gezien als de coördinator in het aanslagplan. De drie blijken vrienden die in het verleden vaker strafbare feiten hebben gepleegd. Er worden foto’s van het portiek in de Allard Piersonstraat gedeeld en het adres wordt opgezocht. Nog voor de brand en explosie in Rotterdam het nieuws hebben gehaald wordt er door de verdachten al op internet gezocht op die termen. De 20-jarige verdachte filmt daarnaast hulpdiensten die met grote spoed naar de Allard Piersonstraat rijden én rapporteert aan de medeverdachten.

De 19-jarige en 21-jarige verdachten duiken tijdens het onderzoek naar de brand in de Allard Piersonstraat ook op in een onderzoek van een explosie in juni 2024 bij een shishalounge aan de Schiedamseweg in Rotterdam. Ook daar stonden zij vandaag voor terecht en hoorden daarom een hogere straf tegen zich eisen dan hun medeverdachte.

Meervoudige poging moord

Het drietal wordt niet alleen verdacht van betrokkenheid bij het plaatsen van het explosief in het portiek van de flat, maar ook van meervoudige poging moord. De officier van justitie: ‘Het had echt heel anders kunnen aflopen. Met een explosie van deze kracht, midden in de nacht, met slapende mensen en een gebarricadeerde vluchtroute. Het inademen van giftige rook kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Vuur is onvoorspelbaar en grijpt om zich heen.’

Onbegrijpelijk

Ook de recente explosies in Den Haag onderstrepen volgens het OM de ernst van het feit. ‘Criminelen doen elkaar na’, aldus de officier ter zitting. ‘Het gevoel van onveiligheid voor ondernemers en bewoners in wijken die hiermee te maken krijgen, groeit per week. Allemaal omdat allerlei jonge verdachten zich laten inzetten voor het snelle geld en plegen van wraakacties. Veertien gezinnen hebben geen thuis meer. Ik vind het onbegrijpelijk en reken het verdachten ook zwaar aan dat zij geen enkele uitleg en verklaring hebben gegeven voor de slachtoffers.’

