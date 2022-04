Tot 10 jaar cel voor ontvoering om verdwenen partij 65 kilo coke

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag vijf verdachten tussen de 32 en 53 jaar veroordeeld tot celstraffen van veertien maanden tot tien jaar voor onder andere het plegen van voorbereidingshandelingen voor drugshandel, wederrechtelijke vrijheidsberoving en het voorhanden hebben van wapens en drugs.

(Beeld uit archief)

Een verdwenen partij van 65 kilo cocaïne was in mei 2020 reden voor flinke paniek in het criminele milieu in de regio Gouda. De partij die naar Engeland moest worden vervoerd bereikte die bestemming niet en de verdachten gingen op zoek naar de man die hiervoor verantwoordelijk werd gehouden. Deze destijds 67-jarige man uit Gouda werd vervolgens korte tijd ontvoerd.

Encrochat

Uit onderschepte Encrochat-berichten blijkt dat een 53-jarige man uit Voorburg – die de cocaïne overdroeg aan de Gouwenaar – samen met anderen van plan was om de vervoerder en zijn familie te gijzelen of ontvoeren om te achterhalen wat er met de partij cocaïne was gebeurd. De verdachten zijn hier volgens de rechtbank allemaal, in meer of mindere mate, bij betrokken geweest.

Peilbaken

De man van het transport werd door twee mannen opgezocht toen hij bij familie op bezoek was. Later bleek dat er een peilbaken onder zijn auto zat, waardoor ze hem hadden kunnen traceren. De Gouwenaar kreeg vervolgens klappen en ze dwongen hem om in zijn eigen auto ergens naartoe te rijden. De man die bij hem bleef bedreigde hem en deelde opnieuw tikken uit toen het slachtoffer uit zijn auto ontsnapte.

Kort erna volgden dreigbriefjes, met daarop een telefoonnummer dat gebeld moest worden. Ook buren vonden volgens justitie later zo’n dreigbriefje in de brievenbus: “Voorkom onherstelbare schade en breng onze spullen terug. Laatste kans!” Deze was kennelijk verkeerd bezorgd.

Handgranaat

Begin juni 2020 stond een man voor de deur van de ex-vriendin van de transportman in Waddinxveen. Hij had een vuurwapen waarmee hij de vrouw bedreigde en zei dat ze in de tuin moest gaan kijken. Daar vond ze vervolgens een handgranaat.

De politie kwam de verdachten op het spoor naar aanleiding van Encrochat-berichten die ze onderling naar elkaar stuurden. Daaruit bleek dat een deel van hen ook voorbereidingshandelingen pleegde voor de handel in en het produceren van aanzienlijke hoeveelheden harddrugs, zoals cocaïne en xtc. Enkele verdachten waren ook in het bezit van drugs, wapens en chemicaliën en grondstoffen voor het produceren van synthetische drugs.

Ze opereerden via Encrochat onder verschillende aliassen, zoals Zuidas, Barcaforever, Illevaihcam, Swampmango en Wavypower.

Rechtmatigheid

Volgens de advocaten van de verdachten was het onderzoek naar Encrochat niet rechtmatig, maar de rechtbank is het daar niet mee eens. De hack van de server van Encrochat in Frankrijk heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van de Franse autoriteiten. De Nederlandse autoriteiten hebben daar volgens de rechtbank geen rol bij gehad. Daarom ziet het geen aanleiding om de Encrochatberichten uit te sluiten van het bewijs.

Celstraffen

Een 38-jarige man uit Eindhoven krijgt tien jaar cel voor zijn rol bij het mislukte transport van de cocaïne naar Engeland, de vrijheidsberoving, en betrokkenheid bij het produceren van drugs en het verhandelen van wapens.

De 53-jarige man uit Voorburg, die de 65 kilo cocaïne had overgedragen voor het transport naar Engeland en die weken is bezig geweest met het voorbereiden van gijzelen en ontvoeren van mensen, is door de rechtbank veroordeeld tot acht jaar cel.

Een man van 59 uit Nieuw-Vennep die de granaat neerlegde krijgt drie jaar cel. Een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die bij de vrijheidsberoving was krijgt ook drie jaar cel. Een 34-jarige Amsterdammer is veroordeeld tot veertien maanden cel.

De man van het transport, de inmiddels 69-jarige Gouwenaar die korte tijd ontvoerd werd, moest zelf eerder al voor de rechtbank verschijnen. Voor het bezit van 65 kilo cocaïne en het witwassen van 40.000 euro werd hij veroordeeld tot vijf jaar cel. Er loopt nog hoger beroep.