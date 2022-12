Tot 10 jaar geëist voor handel in ruim 2.000 kilo cocaïne

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag tegen zeven mannen celstraffen van zeven tot tien jaar geëist voor cocaïnehandel, wapenbezit en witwassen. De verdachten zijn volgens justitie betrokken bij het transport en de distributie van ruim 2.000 kilo cocaïne ter waarde van ongeveer 150 miljoen euro. Een melding van een mogelijke ontvoering in Amsterdam-Osdorp leidde uiteindelijk tot de arrestatie van de zeven verdachten.

Witte bestelbus

Het onderzoek naar de zeven mannen startte in november 2021, nadat een bewoner van een appartementencomplex aan de Baden Powellweg in Amsterdam-Osdorp getuige was van een mogelijke ontvoering en de politie waarschuwde. De getuige zag dat een persoon in de parkeergarage onder het appartementencomplex in een witte bestelbus werd geduwd die vervolgens snel wegreed.

Ripdeal

Op basis van de getuigenverklaring, camerabeelden en herkenning van het kenteken van de bestelbus, kon de politie later die dag vijf mannen aanhouden. Niet lang na de aanhouding wordt het de politie duidelijk dat het niet om een ontvoering ging, maar om een mislukte ripdeal in het drugsmilieu. Twee verdachten zijn later door de politie aangehouden.

Belastende chats

De witte bestelbus blijkt volgens het OM een cruciale rol te spelen in het onderzoek. Uit locatiegegevens van dit voertuig en camerabeelden blijkt dat die in de ochtend van 4 november ook in Voorschoten is geweest, samen met twee andere bestelbussen. In de in beslaggenomen telefoons van verdachten vindt de politie chatberichten die duiden op het vervoeren en distribueren van drugs waarbij drie bussen worden gebruikt.

ANPR-camera’s

Die bestelbussen rijden naar diverse woningen en loodsen in Amsterdam, Den Haag en Voorschoten. De route van de voertuigen is in kaart gebracht door onder meer kentekenherkenningen via ANPR-camera’s, gps en de telefoons van de verdachten. Uit het onderzoek van de politie blijkt dat met deze drie bestelbussen 2.060 kilo cocaïne is opgehaald uit Voorschoten. Daarvan zou 1.860 kilo bestemd zijn voor Amsterdam en 200 kilo voor Den Haag.

De officier van justitie stelt dat het bij het transport en de distributie van dit soort grote hoeveelheden gaat om extreem professionele organisaties.

‘De verdovende middelen werden ondergebracht in appartementencomplexen met inpandige parkeergarages waar je onopvallend en veilig in en uit kunt rijden met tags die het hek op afstand openen. Woningen die enkel voor het criminele doel van het opslaan van verdovende middelen zijn gehuurd en worden bewoond door spookburgers.’

De rechtbank doet op 16 januari 2023 uitspraak.