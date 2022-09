Tot 12 jaar geëist voor coketransporten van Scheveningen naar Engeland

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Den Haag tot twaalf jaar celstraf geëist tegen negen verdachten voor jarenlange cocaïnetransporten van Scheveningen naar Engeland. Volgens justitie gebruikten de verdachten tussen de 28 en 60 jaar in hun onderschepte Encrochat-communicatie bijnamen als ‘zureharing’, ‘strandjutter’, ‘Scheveninger’, ‘Bert en Ernie’ en ‘Knabbel en Babbel’.

Volgens justitie was de cocaïnelijn jarenlang actief en werd het geld verdeeld tussen de Engelse en de Nederlandse tak van de transportlijn. Die laatste tak bestond met name uit Scheveningers en Duindorpers.

Printercartridges

In ruim een maand tijd zou ruim 880 kilo cocaïne van Scheveningen naar Oldbury in Engeland zijn vervoerd. Dat gebeurde door blokken coke te verstoppen tussen dozen met printercartridges en de pallets met cartridges te laten vervoeren door een bonafide koeriersdienst.

Encrochat

In april 2020 startte de politie een onderzoek naar één van de verdachten na gekraakte Encrochat-communicatie. Aan de hand van die informatie stuitte de politie op duizenden geheime chats van de criminele organisatie. Via Encrochat chatte de groep volgens justitie onderling vrijuit over alles wat de transportlijn aanging.

‘Zureharing’

Ze gebruikten daarbij schuilnamen als ‘zureharing’, ‘strandjutter’ en ‘Scheveninger’. Maar doordat ze daarbij persoonlijke informatie deelden (zoals een verjaardag of een foto van stapels geld in de woning van één van de verdachten), zijn de schuilnamen volgens het OM te linken aan de verdachten.

Dubai

De transportlijn was volgens het OM eigendom van hoofdverdachten Jerry den D. (37), Tonny K. (37) en Donny H. (39). Die laatste twee werden ook wel ‘Bert en Ernie’ genoemd of ‘Knabbel en Babbel’. Waarschijnlijk omdat ze vaak samen optrokken. Jerry den D. is nog voortvluchtig en zou ondergedoken zijn in Dubai.

Neven

Sleutelfiguren in de organisatie zouden de twee neven Michel van den B. (53) en René van den B. (60) zijn. De eerste omdat hij volgens justitie fungeerde als makelaar tussen de leiders van de transportlijn en zijn neef. Die laatste runde als zelfstandig ondernemer een depot voor een grote, legale internationaal opererende koeriersdienst. Bij René van den B. werden de pallets met smokkelwaar aangeleverd, aangemeld in het systeem van de koeriersdienst en opgehaald.

Medewerkers van de koeriersdienst vervoerden vervolgens nietsvermoedend honderden kilo’s cocaïne. De klapdag was op 13 april 2021 toen de politie bij een grote actie met 4000 agenten in totaal 37 doorzoekingen verrichte en acht verdachten aanhield.

Criminele organisatie

Volgens het OM kan voor alle verdachten (met uitzondering van Dennis K.) bewezen worden dat zij betrokken waren bij zeker drie cocaïnetransporten naar Engeland in 2020. Daarbij ging het om ruim 880 kilo cocaïne. Het grootste deel daarvan – zo’n 430 kilo – werd voor vervoer aangeleverd door de 45-jarige Ylber H., één van de negen verdachten. Verder staat het voor het OM vast dat de negen samen een criminele organisatie vormden, gericht op de uitvoer van cocaïne.

Zo had Dennis K. (31) zich voor 200.000 euro ingekocht in de organisatie. Hij hield zich onder meer bezig met de stashauto’s: auto’s met verborgen ruimten om geld en cocaïne in te verbergen en te vervoeren. Andere leden waren de 33-jarige Melvin S. (die betrokken was als inpakker en koerier), de 28-jarige Quinten L. (die dienst deed als geldkoerier) en de 43-jarige Engelsman James Q.. Hij zou speciaal zijn overgekomen uit Engeland om in Nederland werkzaamheden te verrichten voor de cocaïnelijn.

Knokploeg

Uit de chats blijkt verder dat de organisatie geweld bepaald niet schuwde. Zo beschikte zij permanent over een knokploeg die kon worden ingezet om mensen die te veel praatten, te intimideren. Maar net zo makkelijk om concurrerende glazenwassers de wijk uit te slaan.

Liquidatieplan

Verder werden er volgens justitie voorbereidingen getroffen om één van de personen die bij het cocaïnetransport betrokken was, in Slowakije te liquideren. Die werd onder meer verantwoordelijk gehouden voor de onderschepping door de Engelse politie van een deel van een cocaïnetransport naar Oldbury, in mei 2020.

Strafeisen

De hoogste strafeisen van twaalf jaar werden gedaan tegen Donny H. en Tonny K. Tegen Michel van den B. en Ylber H. eist het OM beiden tien cel. Tegen René van den B., Melvin S. en James Q. eist het OM respectievelijk acht, zeven en zes jaar cel. Quinten L. en Dennis K. hoorden vijf en drieënhalf jaar tegen zich eisen.

De rechtbank doet uitspaak op 21 oktober.

Ontnemingsvordering

Het OM heeft aangekondigd na de strafzaak tegen enkele verdachten ook een ontnemingszaak te voeren om miljoenen aan crimineel geld te ontnemen. Het is volgens justitie aannemelijk dat zij over verschillende jaren zo’n 200 transporten naar Engeland hebben georganiseerd waarbij ruim 16.000 kilo cocaïne is vervoerd.