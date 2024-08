Tot 15 jaar cel voor leden Brabantse drugsbende

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag vijftien jaar cel opgelegd aan de 42-jarige voortvluchtige Chris R. uit Lith voor het leidinggeven aan een internationaal opererende drugsorganisatie. Ook zijn ex-vriendin, zijn (stief)zoon en twee andere verdachten krijgen celstraffen in het drugsonderzoek 26Leon.

Chris R. is lid van de beruchte Brabantse familie R., waarvan leider Martien R. uit Oss vorig jaar door het gerechtshof tot zestien jaar cel is veroordeeld, voor het leiden van een criminele drugsorganisatie.

‘Operationeel leider’

Volgens het Openbaar Ministerie was de 42-jarige Chris R. tussen november 2015 en februari 2023 ‘operationeel leider’ van een internationaal opererende drugsorganisatie. Hij gaf ruim zeven jaar dagelijks leiding aan de organisatie die zich op grote schaal bezighield met een breed scala aan drugsdelicten en het witwassen van enorme geldbedragen. De onderschepte berichten die de verdachten aan elkaar stuurden, laten volgens justitie een beeld zien van ‘een zeer actieve organisatie die elke mogelijkheid om snel en veel geld te verdienen met drugshandel aangreep’.

‘Colo’

Volgens de rechtbank werd er door R. en verdachten gecommuniceerd over onder andere cocaïne (“dure”, “boli”, “colo”), methamfetamine (“ice”), MDMA (“M”), contant geld (“pap”), exclusieve merkhorloges (“klok”), transport (“tp”) en duizendtallen (“k”).

”50 stuks achter de deur’

Uit andere onderschepte chatberichten blijkt volgens de rechtbank dat Chris R. in november 2020 op zoek was naar uithalers in de Rotterdamse haven voor een partij van 50 kilo coke vanuit Ecuador. Er zou een ‘klein vrachtje’ aankomen met ‘50 stuks achter de deur’. R. zou als regelaar en coördinator daarover hebben gechat: ‘Is Rotterdam bak binnen gekomen transit, gaat zaterdag weer door op andere boot. Koelcontainer. Zitten 50 stuks achter de deur, heb jij daar mensen voor toevallig. Krijg al twee dagen me mensen daar niet te pakken’.

Chris R. gaf onder meer opdrachten om geld, drugs en horloges op te halen, te vervoeren en af te leveren. Daarnaast stuurde hij andere leden van de organisatie aan bij de uitvoering van diverse werkzaamheden, hield hij zich bezig met het transport en de in- en verkoop van drugs en hield hij de financiële administratie nauwkeurig bij.

Op de vlucht

R. krijgt vijftien jaar cel en moet de gemaakte winsten uit drugshandel van 12,5 miljoen euro terugbetalen aan de Staat. Het OM eiste in juni 20 jaar cel tegen hem. R. is voortvluchtig. Hij werd in februari 2023 opgepakt, maar zijn voorlopige hechtenis werd later voor bepaalde tijd geschorst, daarna sloeg hij op de vlucht. De voortvluchtige Brabander is vrijgesproken van het medeplegen van poging tot uitlokking van moord.

Ex-vriendin

De 46-jarige ex-vriendin van R. profiteerde zo’n vier jaar van zijn illegale inkomsten. Ze wist waarmee hij zich bezighield en waste dit geld desondanks wit. De rechtbank legt haar twaalf maanden cel op, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Geldkoerier

De 32-jarige Reginald de J. uit Waalwijk was de vaste geldkoerier van de organisatie en heeft jarenlang zeer grote contante geldbedragen weggebracht en opgehaald. Dit was voornamelijk in het kader van ondergronds bankieren. De rechtbank legt hem 3,5 jaar cel op.

Hand- en spandiensten

De 29-jarige Kaan D. uit Oss gaat 2,5 jaar de cel in. Hij hield zich bezig met transporten en voerde hand- en spandiensten uit in opdracht van Chris R.. Ook was hij druk met het vervoeren en afleveren van harddrugs en het ophalen van contante geldbedragen en exclusieve horloges om deze vervolgens weg te brengen naar anderen.

Stiefzoon

De 20-jarige (stief)zoon Martien van Chris R. vervulde een vergelijkbare rol binnen de organisatie als Kaan D.. Hij krijgt negen maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, en de maximale taakstraf van 240 uur. Tegen Kaan D. loopt nog een rechtszaak waarin hij terechtstaat voor de moord op autohandelaar Peter Netten, op een woonwagenkamp van de familie R. in Oss.

Sjef R.

Naast Chris R. is ook verdachte Sjef R. voortvluchtig, hij zit mogelijk in Dubai. Justitie dicht hem ook een grote rol toe bij de logistieke en financiële operaties van de groep. Of hij inderdaad in oktober naar Nederland zal komen voor zijn proces is afwachten.

