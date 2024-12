Tot 17,5 jaar cel voor dodelijke incasso op Duitser in Bergen (L)

(Beeld: de Zwitserse zakenman Lukas F. was volgens de rechtbank ‘de spil in het geheel’. Hij kreeg zes jaar en drie maanden cel, na een eis van twaalf jaar)

Op 26 november 2019 wordt Thomas Schwarz ’s middags dood aangetroffen in zijn woning in Bergen. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van zijn letsel is ontstaan toen Schwarz nog in leven was. Het slachtoffer werd meerdere malen met een mes gestoken terwijl hij was vastgebonden en ook zijn keel was doorgesneden.

Vier ton

Schwarz was eigenaar van een biologisch fruitteeltbedrijf in Noord-Macedonië dat financieel niet lekker draaide. De Duitser werd vermoord omdat hij nog een bedrag van ruim vier ton verschuldigd zou zijn aan de Zwitserse ondernemer Lukas F. (54). Die was naar eigen zeggen bezig dit bedrijf over te nemen en wilde van het slachtoffer een schuld betaald zien.

Incasso

Om die te incasseren, schakelde hij de ex-militair Justin C. in. Die mocht de incassoklus met forse intimidatie en enig geweld gepaard laten gaan. Het was echter uitdrukkelijk niet de bedoeling om zichtbaar letsel toe te brengen of het slachtoffer te doden. C. benaderde via zijn netwerk van oud-militairen Jacob M. die op zijn beurt voormalig deputy sheriff William Lyle J. (37) meenam.



Alle drie zijn vanuit de Verenigde Staten overgevlogen naar Europa met een beloning van 50.000 dollar bij een geslaagde incasso in het vooruitzicht. Het groepje ex-militairen specialiseerde zich volgens justitie in gewelddadige incasso’s.

Overmeesterd

Na een periode van voorbereiding zijn de Amerikaanse verdachten op 26 november 2019 naar de woning van Thomas Schwarz gereden op het tijdstip dat hij gewoonlijk naar zijn werk vertrok. Op het moment dat hij de deur uitging, is hij door Justin C. en Jacob M. overmeesterd en zijn woning weer ingeduwd. Daar is geprobeerd hem tot betaling te dwingen.

Gemarteld

Hij werd geslagen, in een arm en been gestoken en gedwongen in te loggen bij zijn bank. William Lyle J. bleef ondertussen bij de auto, stond op de uitkijk en communiceerde per telefoon met de twee verdachten in de woning. Justin C. zette de telefoons van het slachtoffer onder water, zodat hij geen alarm kon slaan. Toen hij naar buiten ging om de chauffeur in te seinen om met de auto te komen, was Jacob M. nog bezig het slachtoffer vast te binden. Volgens de rechtbank heeft M. in dat tijdsbestek het slachtoffer vermoord door hem zijn keel door te snijden.

Gruwelijk

Jacob M. is daarbij veel verder gegaan dan afgesproken en gepland. Het was volgens de rechtbank immers juist niet de bedoeling Schwarz om het leven te brengen. Daarom wordt alleen M. veroordeeld voor het doden van het slachtoffer. Hij krijgt 17,5 jaar cel. Het OM eiste tegen hem 20 jaar. Bij de hoogte van de straf speelt de gruwelijkheid waarmee het slachtoffer om het leven is gebracht een belangrijke rol. M. moet daarnaast in totaal ruim 140.000 euro schadevergoeding betalen aan zes nabestaanden van het slachtoffer.



De andere verdachten zijn niet verantwoordelijk voor de dood van de Duitser. Het was niet hun bedoeling en er is ook geen bewijs dat zij de fatale afloop konden voorzien, aldus de rechtbank.

Spil

Lukas F. is als opdrachtgever en daarmee medepleger van de poging tot afpersing en vrijheidsberoving veroordeeld tot zes jaar en drie maanden gevangenisstraf. De rechtbank ziet hem als spil van het geheel. Zonder zijn opdracht tot een criminele incasso had er geen misdrijf plaatsgevonden. Volgens de rechtbank neemt hij geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen en schuift hij de schuld naar zijn medeverdachten. Als gevolg van schendingen van zijn rechten toen hij in Macedonië vastzat in afwachting van uitlevering naar Nederland, is drie maanden strafvermindering toegepast. Het OM had twaalf jaar tegen hem geëist.

Milde straf na 20 jaar eis

Justin C. is als uitvoerder en daarmee medepleger van de poging tot afpersing en vrijheidsberoving veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden. C. heeft zich laten inhuren voor een incasso-operatie waarbij intimidatie en enig geweld deel uitmaakte van het plan. Het liep echter fataal uit de hand. C. heeft aangegeven diepe spijt te hebben van zijn rol in de gebeurtenissen en neemt daarvoor zijn verantwoordelijkheid. Tegen C. eiste justitie 20 jaar cel.

Op vrije voeten

William Lyle J. is vanwege zijn beperktere rol als medeplichtige bij de poging tot afpersing en vrijheidsberoving veroordeeld tot een gevangenisstraf die overeen komt met de tijd die hij in Amerika en in Nederland in voorarrest heeft doorgebracht. J. stond op de uitkijk en bestuurde vluchtauto. Hij hoorde eerder negen jaar cel tegen zich eisen.

Yehudi Moszkowicz, de advocaat van William Lyle J., is verheugd over de uitspraak tegen zijn cliënt, die zijn proces onder voorwaarden op vrije voeten mocht afwachten. ‘Hij stapte direct na de uitspraak in het vliegtuig naar de VS,’ aldus Moszkowicz tegen Crimesite.



Doordat het om een complexe zaak ging en de rechtszaak lang geduurd heeft, hebben alle verdachten enkele maanden strafvermindering gekregen.

