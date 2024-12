Tot 20 jaar cel geëist voor koelbloedige liquidatie in drugsmilieu Oss

(Beeld: een in beslag genomen auto in deze zaak)



Mo, een bekende van de politie, werd op de bewuste dag om 16.00 onder vuur genomen bij een parkeerplaats aan de Leeuwerikhof in Oss toen hij op zijn scooter zat. Toegesnelde hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Vijf schoten

Uit onderzoek blijkt dat er vijf keer is geschoten en dat Mohamed Ahmed dodelijk is geraakt in zijn hoofd en rug. De politie start een grootschalig opsporingsonderzoek. Al gauw blijken in dat onderzoek camerabeelden en getuigenverklaringen van omstanders van groot belang.

Belaagd

Uit het onderzoek blijkt dat Mo op de parkeerplaats wordt omsingeld door vier jonge mannen en wordt beschoten. Hij probeert te vluchten op zijn scooter, waar zijn vader op dat moment achterop zit. De officier van justitie dinsdag op zitting: ‘Zijn vader ziet hoe zijn zoon nog een schot door het hoofd krijgt, als hij eigenlijk al levenloos op de grond ligt. Een liquidatieschot. Een puur minachtend schot, waar de koelbloedigheid vanaf straalt.’

Camerabeelden

Al snel in het onderzoek krijgt het onderzoeksteam de beschikking over onder meer beelden van een ringdeurbel op de parkeerplaats. Op de beelden is volgens het OM goed te zien dat vier jonge mannen haastig naar een zwarte en witte auto rennen nadat Mo is doodgeschoten. Op basis van die beelden, een anonieme tip en politieonderzoek wordt duidelijk om welke mannen het gaat. In de loop van het onderzoek worden ze allemaal aangehouden.

Wraakactie

Het OM verdenkt een van de mannen ervan de dodelijke schoten te hebben gelost, maar dicht ook de drie andere verdachten een belangrijke rol toe. Een ander dan de schutter zou de initiator van de wraakactie zijn geweest en ook de andere twee verdachten hadden volgens het OM een belangrijk aandeel in de uitvoering.

Eenmaal aangekomen op de parkeerplaats, rent het viertal naar het slachtoffer. De man wordt omsingeld en als hij op zijn scooter wegrijdt wordt er tegen zijn scooter getrapt. De officier van justitie: ‘Het zijn allemaal gedragingen die in bepalende mate hebben bijgedragen aan het kunnen doorschieten van het slachtoffer. Ze hebben immers allemaal eraan bijgedragen dat het slachtoffer niet heeft kunnen ontkomen.’

Klap

Uit het opsporingsonderzoek is naar voren gekomen dat er sprake was van een al langer lopend conflict over drugshandel in Oss. Sommige betrokkenen spreken zelfs van een onderlinge, gewelddadige oorlog tussen rivaliserende vriendengroepen. Een paar uur voor de schietpartij is er in dat verband een confrontatie geweest tussen een van de verdachten en Mo, waarbij het latere slachtoffer zijn rivaal met de vlakke hand in het gezicht sloeg. Het zou deze tik zijn die directe aanleiding was voor de latere schoten.



Twee uur voor zijn dood geeft Mo een tik in het gezicht van een van de verdachten. Wat hij niet kan vermoeden, is dat hierdoor zijn lot is bepaald’, aldus de officier van justitie



Tegen de vermeende uitvoerder en de vermeende initiator eist het OM gevangenisstraffen van 20 jaar. De twee anderen, waaronder de broer van de initiator, krijgen wat het OM betreft veertien jaar gevangenisstraf.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Zie ook:

Ossenaar (27) aangehouden in moordzaak Mohamed Ahmed

Zesde arrestatie in zaak dodelijke schietpartij Oss

Politie zoekt via internet hulp bij oplossen dodelijke schietpartij