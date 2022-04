Dode (23) schietpartij in Oss is bekende van de politie

Print This Post

De 23-jarige Ossenaar die donderdagmiddag werd doodgeschoten aan de Leeuwerikhof in Oss, was een bekende van de politie. Dat zegt de politie vrijdagmiddag. Het slachtoffer overleed toen hij op zijn scooter meerdere malen beschoten werd. Er is nog niemand aangehouden.

Het slachtoffer werd rond 16.00 beschoten toen hij op zijn scooter zat. Verschillende hulpdiensten kwamen naar de plaats delict waar ze de zwaargewonde man aantroffen. Hulp mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Vanwege het mooie weer waren er veel mensen op straat die de schietpartij zagen gebeuren.

Een Team Grootschalig Opsporing (TGO) is op de zaak gezet. De politie zoekt getuigen van het incident.

De dader(s) zijn nog niet aangehouden. Over de toedracht of motief is nog niets bekend.