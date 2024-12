Tot 30 jaar cel geëist voor marteling en moordpoging op Nederlandse cocaïnedief

Het Nieuwsblad schrijft dat de verdachten in eerste aanleg werden veroordeeld tot 17 jaar cel. Ze werden vrijgesproken voor moordpoging, maar volgens de advocaat-generaal is er wel degelijk sprake van poging tot moord.

Cocaïnediefstal

De Nederlander Henri W. zou betrokken zijn geweest bij het rippen van 75 blokken cocaïne. In de nacht van 22 op 23 februari 2023 werd hij door vier mannen in een bestelbusje ontvoerd in Eindhoven. In het busje werd de man mishandeld, kreeg hij een zak over zijn hoofd en werd naar een loods in Wilrijk gebracht. Daar werd hij naakt op een stoel gezet en gemarteld. Zijn middelvinger werd eraf geknipt.

Livestream

De folteringen werden gefilmd en ook live gestreamd naar de vermoedelijke opdrachtgevers Yersen V. en Jonas W. die zich op dat moment in het Zuid-Spaanse Marbella bevonden. Ook is er een gruwelijk filmpje van dertien minuten lang ontdekt door de recherche. Het is een fragment van een videogesprek waarin de marteling van de Nederlander te zien is. Bijvoorbeeld het moment waarop zijn vinger wordt afgehakt.

Zwaargewond

In de ochtend werd de man weer in het bestelbusje gegooid om hem vervolgens naar zijn “liquideurs” te brengen, volgens de advocaat-generaal. Door autopech in Poppel, net over de grens onder Tilburg, werd de bestelbus met het slachtoffer erin achtergelaten. De Nederlander werd later zwaargewond aangetroffen door gemeentewerkers. Hij zat onder het bloed, miste een vinger en had brandwonden, kneuzingen en steek- en snijwonden over zijn hele lichaam. Zijn oorlellen zijn doorgeknipt. In zijn voorhoofd stond het woord “dief” gekerfd.

Poging tot moord

Tijdens het onderzoek kwamen de verdachten in het vizier. Aan de hand van onderzoek naar de gsm’s van de ontvoerders, zendmastonderzoek, camerabeelden en hun verklaringen komen ook de opdrachtgevers in beeld. Het Nieuwsblad schrijft dat de man die het slachtoffer het zwaarst had gefolterd, niet geïdentificeerd kon worden. Het Openbaar Ministerie denkt dat de verdachten de Nederlander wilden vermoorden en tekende daarom ook beroep aan tegen het eerste vonnis.



Tegen de vermoedelijk opdrachtgevers Yersen V. en Jonas W. is 30 jaar cel geëist. Voor de “vingerknipper” eist het hof van beroep 20 jaar cel. De strafeisen tegen de andere verdachten variëren van twee tot 25 jaar.

Zie ook:

In Belgische rechtszaak over foltering Nederlander treden gruwelijke details aan de dag

‘Verdachte marteling Antwerpen opgepakt in Hongarije’

Surinamer opgepakt in onderzoek naar marteling in België