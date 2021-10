Tot 4 jaar voor ontvoering: ‘bro, als je mij hebt, ga je dood’

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft twee mannen (27 en 23 jaar) veroordeeld voor het ontvoeren van een man in Arnhem, ze krijgen vier en anderhalf jaar cel. Omdat de recherche in een ander onderzoek een microfoon in hun auto had geplaatst kon de politie tijdens de ontvoering al ingrijpen. De mannen trokken op 7 augustus 2020 een bekende met geweld en onder dreiging van een mes uit zijn auto en duwden hem in de Peugeot 308 van de 27-jarige waar de microfoon inzat.

Bro

Het slachtoffer werd vervolgens naar een loods gereden. Zijn handen werden vastgesnoerd met duct-tape en zijn ogen afgeplakt. In de loods is er bedreigd en mishandeld. Het slachtoffer werd onder meer met een mes gestoken en met een balk geslagen. In de loods greep de politie in.

In de auto zei hoofdverdachte Marc G.: ‘Hou je bek. Bro, als je mij hebt, ga je dood. Jouw leven stelt niets voor.’ Onder meer deze opname werd beluisterd door recherche.

Pam pam pam

Eerdere opnames met de microfoon in de auto die waren geregistreerd door de politie werden ingebracht als bewijs voor het planmatige karakter van de actie, waarbij ze het slachtoffer geld of blokken (cocaïne) wilde afpersen:

G: We moeten hem uit die auto halen. N: Ja. We halen hem weg. Komt goed G: We halen hem, zetten hem achterin. Jij gaat met hem zitten achterin. (…) N: Je weet toch? Direct uitstappen. Ntv. Ik zeg je eerlijk, pam, pam, pam, we pakken hem. G: Bro, ik ga gelijk die deur ntv open gaan doen, geen ntv. “kaaaaf!” Gewoon zo “prrroemmmm” (fon), zo doen.. Pam! Ntv N: Komt goed. Komt goed.

Eerder veroordeeld

De straf van vier jaar was gelijk aan de eis van de officier van justitie. De rechtbank weegt daarbij mee dat G. al eerder veroordeeld was voor soortgelijke feiten. Hij was in 2019 voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Naast zijn straf moet G. dat voorwaardelijk deel, 763 dagen, alsnog uitzitten.

De andere man krijgt een straf van 30 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De straf is iets lager dan de eis omdat de man wordt vrijgesproken van het steken met een mes.

De twee mannen moeten ook een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.

