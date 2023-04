Tot 5,5 jaar cel en forse geldboetes geëist voor drugslab waar 640 liter borrelde

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Arnhem tegen vier mannen celstraffen van 3,5 tot 5,5 jaar geëist voor het runnen van een groot drugslab in Velddriel. Ook eist het OM per verdachte geldboetes van ruim 670.000 euro. In het in juli 2022 opgerolde druglab werden amfetamine en grondstoffen voor amfetamineproductie aangetroffen.

(Beeld: De Gelderlander)

Slaapruimte en keuken

De vier verdachten zijn mannen van 52, 45, 37 en 21 jaar. Ze werden op 15 juli 2022 opgepakt na een inval in een groot en professioneel drugslab aan de Drielse Veldweg in Velddriel. Het lab, gevestigd in een deel van een grote loods, was op dat moment volop in werking. Er stond 640 liter te borrelen, terwijl twee verdachten in een geïmproviseerde slaapruimte daarnaast lagen te slapen.

Naast een productieruimte voor synthetische drugs en de slaapruimte, was de loods voorzien van een keuken met koelkast met voldoende eten voor dagen, kleding en een douchecabine. De zelfgemaakte reactieketel in het lab had volgens het OM een capaciteit van maar liefst 3.500 liter.

De officier van justitie tijdens de zitting:

‘De door de verdachten gecreëerde situatie in Velddriel was echt levensgevaarlijk. Voor de verdachten zelf, maar zeker ook voor anderen, zoals de nietsvermoedende personen in de omliggende woningen en het personeel en de bezoekers van de geitenhouderij/kaasmakerij op het terrein. Verdachten hebben iedereen in gevaar gebracht.’

Nieuwe maatregel

Door een nieuwe maatregel die sinds 1 juli 2022 van kracht is, wil het OM dat de verdachten niet alleen het geld terugbetalen dat zij met hun criminele activiteiten hebben verdiend (in totaal 2,6 miljoen euro), maar ook dat ze gezamenlijk opdraaien voor de 80.000 euro die het opruimen van de chemicaliën uit het drugslab heeft gekost.

250 euro per dag

Tegen de jongste verdachte, de 21-jarige man, eist het OM 3,5 jaar gevangenisstraf voor het medeplegen van de productie van synthetische drugs. Zijn rol was volgens justitie kleiner dan die van de anderen. Hij werkte bovendien goed mee aan het onderzoek en legde een bekennende verklaring af. Daarin vertelde hij telkens vier dagen in de week in het lab te werken, voor 250 euro per dag. Daarna had hij een week vrij, en daarna begon de werkweek weer.

Eerder veroordeeld

De 52-jarige verdachte werd in de periode dat hij actief was in het lab in Velddriel, voor soortgelijke delicten veroordeeld tot 30 maanden cel. ‘Kennelijk heeft die veroordeling geen indruk gemaakt. Het heeft hem er niet van weerhouden om zich opnieuw in te laten met de productie van harddrugs’, aldus de officier die vijf jaar cel tegen hem eiste.

Huurder

Een 45-jarige verdachte was de huurder van de loods. Hij regelde tevens het vervoer van personen en materiaal voor het lab, en zou ook het eindproduct hebben vervoerd. Het OM eist tegen hem vier jaar cel en hij moet ook nog drie maanden celstraf uitzitten, die hem eerder voor wietteelt voorwaardelijk was opgelegd.

Celstraf in België

Een 37-jarige verdachte die dinsdag al terechtstond wordt door het OM gezien als de coördinator en de specialist. Hij moet als het aan het OM ligt 5,5 jaar de gevangenis in, aangezien hij eerder in België was veroordeeld tot vijf jaar cel en 6.000 euro geldboete voor een soortgelijke drugszaak.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.