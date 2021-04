Tot 6 jaar cel voor productie synthetische drugs

De rechtbank Arnhem heeft een 60-jarige man uit Arnhem en een 44-jarige man uit Wageningen veroordeeld voor betrokkenheid bij een drugslab in Zuidwolde. Daar werd amfetamine en MDMA gemaakt. De rechtbank legt hen gevangenisstraffen op van respectievelijk 6 en 4,5 jaar.

(beeld uit archief)

Ze zijn veroordeeld voor de productie van synthetische drugs en voor de handel erin. De twee zijn ook veroordeeld voor het samen plegen van voorbereidingshandelingen voor de productie, net als een 32-jarige Arnhemmer. Die laatste krijgt 21 maanden cel.

Op 31 oktober 2017 deed de politie een inval in een boerderij in Zuidwolde. In twee schuren bij deze boerderij was een drugslaboratorium. De beide laboratoria waren zeer professioneel opgezet en geschikt voor de langdurige en grootschalige productie. Het drugslab was voor de inval in werking geweest. De politie had de werkzaamheden van de drie geobserveerd.

Samengewerkt bij voorbereidingen

De 60-jarige Arnhemmer is volgens de rechtbank ook schuldig aan het uitvoeren van amfetamine en wiet samen met anderen naar Duitsland op 4 maart 2016. En verder maakte zowel de 60-jarige als 44-jarige man zich schuldig aan wapenbezit.

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank strafkorting toegepast omdat de mannen niet binnen een redelijke termijn zijn veroordeeld.