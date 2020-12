Tot 8 jaar cel geëist tegen No Surrender-leden voor poging doodslag

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft donderdag tot acht jaar cel geëist tegen drie verdachten, waaronder twee leden van motorclub No Surrender, voor het medeplegen van een poging doodslag. Het slachtoffer werd op 7 november 2016 in Ridderkerk gestoken en zwaar mishandeld, maar overleefde de geweldsexplosie van 20 seconden.

Balk op hoofd

Toen het slachtoffer op de bewuste dag bij de loods aan de Tinstraat in Ridderkerk aankwam, werd hij direct aangevallen door het drietal. Een 37-jarige man uit Pijnacker – destijds ‘president’ van de Scheveningse afdeling van de inmiddels verboden motorclub No Surrender – rende op hem af, schreeuwde woedend ‘kankergek’ en sloeg hem meteen met een balk op zijn hoofd.

“Slagersmes”

Een 54-jarige Hagenaar (‘sergeant-at-arms’ van diezelfde No Surrender-afdeling) begon direct met een soort slagersmes in te steken op het hoofd van het slachtoffer. De derde verdachte – een 40-jarige man uit Breda – schopte en stompte tegen het hoofd van de inmiddels gevloerde Hagenaar en hield hem vast.

Camerabeelden

Het hele tafereel is op camerabeelden vastgelegd. Het slachtoffer wist zich uiteindelijk op te richten, weg te rennen en de hulpdiensten in te schakelen. Hij had wonden aan hoofd, nek, arm, handen en zijn oor was er bijna af. Ook had hij ernstig letsel aan zijn vingers doordat hij de messteken met zijn handen had geprobeerd af te weren.

Anabolenhandel

Hoewel de drie verdachten zich beroepen op hun zwijgrecht blijkt volgens het OM uit onderzoek dat alle mannen (ook het slachtoffer) betrokken waren bij de illegale handel in anabolen. Het lijkt er volgens justitie op dat het slachtoffer die handel naar zich toe wilde trekken tot ongenoegen van de rest. Die haalde No Surrender erbij dat vervolgens alles wilde overnemen, maar om dat te bereiken moesten eerst met het slachtoffer worden afgerekend.

Nadat een dag eerder al geprobeerd was hem naar de loods te lokken waar de anabolen waren opgeslagen, volgde op 7 november de confrontatie. Toen het slachtoffer daar aankwam, waren de drie bezig de anabolen in een vrachtwagen te laden. Bij het zien van het slachtoffer gingen ze volgens justitie “meteen los”.

Slaapmiddelen en pijnstillers

Volgens de officier van justitie hebben de drie zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van een poging doodslag. Daarnaast wordt de man uit Pijnacker verdacht van de illegale handel in zware, verslavende slaapmiddelen en pijnstillers die hij via een website aanbood en verkocht. Tegen hem eiste de officier van justitie acht jaar cel.

De Haagse verdachte hoorde zeven jaar en negen maanden tegen zich eisen. Naast medeplegen poging doodslag had hij volgens het OM ook ruim 500 erectiepillen (Kamagra) voorhanden zonder vergunning. Tegen de man uit Breda was de eis zes jaar en negen maanden; hij wordt ook verdacht van het voorhanden hebben van 38 gram speed en een gasdrukpistool.

De uitspraak is over twee weken.