Tot 8 jaar cel geëist tegen Sneker familie voor coketransporten via zeilboten

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank op Schiphol celtraffen van 4 tot 8 jaar geëist tegen een hoofdverdachte uit Sneek en vijf familieleden. Het OM verdenkt het zestal van witwassen en deelname aan een criminele organisatie gericht op grootschalige wereldwijde cocaïne-import. Een zevende verdachte is alleen voor witwassen vervolgd.

26Azure

Het OM eiste tegen de zeven verdachten uit Sneek van 29 tot 77 jaar celstraffen van 1 maand voorwaardelijk, 4 jaar, 6 jaar (viermaal) en 8 jaar. Het onderzoek 26Azure begon in 2013, nadat informatie binnenkwam over een criminele organisatie die zich zou bezighouden met cocaïnetransporten via zeilboten vanuit Zuid-Amerika.

Jerrycans vol coke

Volgens het OM trad de groep op als vervoerder van de cocaïne, waarna de groep werd uitbetaald in cocaïne of geld. Bij het transport werd gebruikgemaakt van jerrycans om de ladingen coke in te vervoeren. Wanneer een transport klaar was, werd een nieuwe boot aangekocht voor een nieuw transport.

Internationaal

Het internationale karakter van de drugshandel blijkt volgens justitie onder meer uit de reisbewegingen van de leden van de criminele organisatie. Zo zijn alle leden fysiek afgereisd naar Trinidad en zijn de meeste leden in Curaçao en Suriname geweest. Naast deze landen hebben leden ook onder meer Venezuela, Ecuador en Colombia aangedaan gedurende de ten laste gelegde periode begin 2013/eind november 2014.

Meerdere veroordelingen

De hoofdverdachte werd geschorst tijdens het onderzoek, maar is vervolgens opgepakt en veroordeeld bij een drugstransport op het Frans-Caribische eiland Martinique. Nagenoeg alle verdachten zijn bekend bij politie en justitie, soms vanwege meerdere veroordelingen op het gebied van het voorbereiden van drugstransporten. Dat zij keer op keer in herhaling vallen, vindt het OM “onvoorstelbaar” en is meegewogen in het bepalen van de zwaarte van de strafeisen.

De rechtbank doet uitspraak op 11 januari 2021.