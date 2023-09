Tot acht jaar cel voor grootschalige internationale drugstransporten

Connect on Linked in

De rechtbank in Groningen heeft vrijdag vier mannen van 29, 32, 34 en 56 jaar veroordeeld voor hun betrokkenheid bij grootschalige internationale drugshandel. De verdachten maakten deel uit van een georganiseerd samenwerkingsverband dat drugstransporten organiseerde vanuit Nederland naar Noorwegen en Duitsland en vanuit Spanje naar Nederland.

(Beeld uit archief)

Encrochat

De vier verdachten kwamen bij de opsporingsdiensten in beeld na gekraakte Encrochat-berichten. Uit die onderschepte communicatie bleek dat de verdachten zich bezighielden met het transport van grote partijen drugs. Zo werd in het voorjaar van 2020 vanuit Veendam en Vaassen in een vrachtwagen in totaal 8 kilo cocaïne, 40.000 xtc-pillen, 30 kilo MDMA, 60 kilo amfetamine, 2 kilo methamfetamine en 15,5 kilo hasj geëxporteerd naar Noorwegen.

Stashlocatie in Veendam

Ook vond in april 2020 een transport plaats naar Duitsland van totaal 6 kilo cocaïne, 6 liter amfetamine-olie en 1,45 kilo wiet. Een maand later vond een drugstransport plaats vanuit Barcelona naar Nederland. Op 14 mei 2020 kwam de uit Spanje afkomstige vrachtwagen aan bij een loods in Utrecht, waarna de drugs werden vervoerd naar een stashlocatie in Veendam. In totaal ging het om 527 kilo wiet en 108 kilo hasj.

Plannen

Uit de EncroChat-gesprekken blijkt volgens de rechtbank ook dat er plannen waren om 48 kilo cocaïne te vervoeren naar Spanje. Dit zou met dezelfde Spaanse vrachtwagen gebeuren waarin de wiet en de hasj naar Nederland waren vervoerd. Het transport vond uiteindelijk niet plaats, omdat de betreffende chauffeur niet wilde terugrijden met deze lading.

Organisatoren

Twee verdachten, een 34-jarige man uit Groningen en een 32-jarige voormalige Groninger, zijn door de rechtbank als de organisatoren van de transporten aangemerkt. Zij krijgen met respectievelijk zeven en acht jaar cel de hoogste straf.

De 56-jarige man uit Veendam, bij wie de drugs werden opgeslagen en die ook de chauffeurs aanstuurde die de transporten naar Duitsland uitvoerden, is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Een 29-jarige man uit Groningen verrichte vooral ondersteunende werkzaamheden en is veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden.