12 december 2025

Tot achttien jaar cel voor moord na verkeersruzie in Eindhoven

De 20-jarige Mohammad A. is vrijdag door de rechtbank Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien jaar voor het doodschieten van de 41-jarige Seref Bakioglu na een verkeersruzie in Eindhoven. Hij maakte zich ook schuldig aan vuurwapenbezit, een poging tot woningoverval in Uden en een poging tot afpersing in Antwerpen. Twee medeverdachten (20 en 24 jaar) krijgen voor hun aandeel in deze delicten celstraffen van acht en zes jaar. Een vierde verdachte wordt vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord. Hij krijgt wel zes jaar cel voor wapenbezit en het plegen van de pogingen tot woningoverval en afpersing.

Klap

Mohammad A. en een 20-jarige medeverdachte raakten op 23 juni 2024 aan de Rode Kruislaan in Eindhoven betrokken bij een verkeersruzie met twee andere mannen. Na een incident bij een verkeerslicht, stopten de auto’s en sloeg Seref Bakioglu de hoofdverdachte met een glazen voorwerp in zijn gezicht. De verdachten gingen vervolgens samen met de twee medeverdachten op zoek naar de man die de klap had uitgedeeld. Na ongeveer een kwartier zagen zij Bakioglu in Woensel. De auto werd gekeerd en drie verdachten stapten uit. Kort hierna schoot Mohammad A. de man met een vuurwapen door zijn hoofd.

