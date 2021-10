Tot dertien jaar cel veroordeelde Nederlandse drugshandelaar (31) opgepakt in Napels

Connect on Linked in

De Italiaanse politie heeft vrijdag in Napels de 31-jarige Zaki E. gearresteerd die in Finland tot dertien jaar cel is veroordeeld wegens internationale drugshandel. Tegen E. was door de Finse autoriteiten sinds 1 september 2020 een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Dat schrijven Italiaanse media.

De sinds twee maanden voortvluchtige Nederlander werd in Napels opgepakt in een hotel in Via Domenico Aulisio, in het zakencentrum van de stad. Het is niet duidelijk of hij al is overgeleverd aan Finland.