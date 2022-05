Tot dertien jaar celstraf in Haagse cocaïnezaken

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Haag heeft donderdag in twee verschillende zaken celstraffen uitgedeeld aan veertien verdachten voor betrokkenheid bij drugshandel, vooral cocaïne. Een 48-jarige man kreeg vijf jaar cel omdat hij volgens de rechtbank cocaïne bewaarde voor een criminele organisatie. Er zou in een periode van zestien maanden ongeveer 3.000 kilo cocaïne door zijn bewaarplaatsen zijn gegaan.

Jeugdvriend

Hij is ook veroordeeld voor het treffen van voorbereidingshandelingen voor internationale drugshandel. De recherche kreeg hem in beeld door berichten van EncroChat en Sky ECC die middels een hack in Frankrijk door de politie werden verzameld.

Van een oude jeugdvriend kreeg hij de opdracht om tegen een contante vergoeding tasjes aan te nemen, op te slaan in een kluis in verschillende opslagplaatsen en deze vervolgens aan derden te verstrekken. Dit begon met kleine hoeveelheden cocaïne, maar die werden gaandeweg steeds groter. Zo had de man naar eigen zeggen op enig moment ongeveer 300 kilo cocaïne in de kluis van een opslagplaats liggen.

Vrachtwagenbanden

De Haagse rechtbank deed ook uitspraak in de zaak “Echinops”. Dertien personen en een uitzendbureau stonden terecht voor onder meer in- en uitvoer van grote partijen cocaïne, waaronder een partij van 1.169 kilo cocaïne en het aanwezig hebben van onder meer 1.000 kilo cocaïne. Ook werden zij verdacht van de uitvoer van 188 kilo hasj, voorbereidingshandelingen voor drugsdelicten, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

De drugs waren verpakt in pakketten die waren verstopt in vrachtwagenbanden die als reservewiel onder een vrachtwagen waren bevestigd of drugs werd tussen andere (legale) goederen verstopt en per container ingevoerd.

Dertien jaar

De leider van de criminele organisatie is voor het grootste aantal feiten veroordeeld en krijgt een gevangenisstraf van dertien jaar opgelegd (zie het vonnis). De rechtbank achtte minder strafbare feiten bewezen dan de officier van justitie, die vijftien jaar had geëist. De overige verdachten krijgen gevangenisstraffen oplopend tot elf jaar.

Eén verdachte krijgt een geldboete opgelegd voor hypotheekfraude. Het uitzendbureau is vrijgesproken.