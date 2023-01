Tot één jaar cel voor amfetaminelab in Gelders dorp

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft maandag drie mannen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een amfetaminelab in Deest (gemeente Druten). Een 40-jarige Groesbekenaar krijgt met één jaar de hoogste celstraf.

(Beeld uit archief)

De politie trof op 12 juni 2019 een drugslab aan in een schuur van een voormalige fruitteler in Deest. Het amfetaminelab werd gevonden op een boerderij aan de Van Heemstraweg.

Coördinerende rol

De rechtbank houdt de vandaag veroordeelde mannen samen verantwoordelijk voor betrokkenheid bij het speedlab en het treffen van voorbereidingshandelingen. Volgens de rechtbank is de 40-jarige man uit Groesbeek de belangrijke uitvoerder in het geheel. Zo huurde hij de schuur waarin de amfetamine werd geproduceerd. Daarnaast had hij een coördinerende rol. Hij krijgt één jaar cel.

Medeplichtig

De rol van een 57-jarige man was kleiner, maar ook zijn bijdrage aan het proces is volgens de rechtbank onmisbaar geweest. Hij moet een half jaar de gevangenis in. Een 65-jarige man die zijn schuur beschikbaar stelde (de voormalige fruitteler) is medeplichtig aan het gezamenlijk produceren van amfetamine. Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en 240 uur taakstraf.