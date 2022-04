Tot levenslang veroordeelde zat onschuldig 31 jaar vast

Connect on Linked in

In de Amerikaanse staat Florida is woensdag een man vrijgelaten die een levenslange gevangenisstraf voor moord uitzat. Hij was veroordeeld op grond van één ooggetuigenverklaring. Deze getuige heeft haar verklaring nu ingetrokken. Thomas Raynard James heeft 31 jaar vastgezeten. Volgens de New York Times spreekt een rechter nu van ‘een persoonsverwisseling’ en ’toevalligheden’.

Feitelijk onschuldig

Het Openbaar Ministerie in de county Miami-Dade heeft vastgesteld dat er niet alleen redelijke twijfel bestond over de veroordeling, maar ook dat ‘Thomas Raynard James feitelijk onschuldig is aan de beschuldigingen.’

James (55) werd in 1991 schuldig bevonden aan het doodschieten van Francis McKinnon bij een dodelijke overval.

Confrontatie

Twee mannen gingen op 17 januari 1990 een appartement binnen in de wijk Coconut Grove in Miami. Francis McKinnon werd in de woning doodgeschoten. De politie concludeerde dat er sprake was van een overval.

Er was anonieme informatie over binnengekomen waarin James als de dader werd aangewezen. De naam die viel in deze tips vertoonde grote gelijkenis met die van James.

Na deze anonieme tips van de inlichtingendienst pakte de politie Thomas Raynard James (toen 23) op en organiseerde een confrontatie voor getuigen.

Zeker van

Dorothy Walton is de stiefdochter van McKinnon. Zij was in het appartement aanwezig toen haar vader werd doodgeschoten. In verklaringen, en bij de confrontatie destijds, was ze er stellig over dat ze James herkende. Ze zei onder meer: ‘Ik ben er zeker van. Ik zal zijn gezicht en zijn ogen nooit vergeten’.

Buiten deze verklaringen was er vrijwel geen bewijs in de zaak.

Dorothy Walton is nu 79 jaar. Ze heeft met de advocaten van James meegewerkt in pogingen hem op vrije voeten te krijgen. Op 12 april is ze onder ede gehoord. Ze vertelde dat ze in de loop der jaren was gaan twijfelen. Ook zei ze bang geweest te zijn dat James wraak op haar zou kunnen nemen als hij werd vrijgelaten. En ook dat ze ‘niet naar haar graf zou willen gaan met de mogelijkheid dat ze een fout heeft gemaakt’.

Twee dader

Er waren altijd al wel twijfels en ook aanwijzingen dat er mogelijk een persoonsverwisseling was geweest. Vingerafdrukken die op de plaats van de overval werden gevonden bleken niet van James te zijn. Er was een naamgenoot van James enige tijd verdacht omdat een getuige deze had genoemd. Hij werd zelfs enige tijd vastgezet en verhoord. Maar hij bleek in de gevangenis te hebben gezeten ten tijde van de overval.

De getuige had ook de naam van een overvaller genoemd. Die man is inmiddels overleden.

De familie van het slachtoffer is blijven geloven in de schuld van James.

De openbaar aanklager van Dade county stelt dat het onderzoek naar de dader die de politie verwisselde voor Thomas Raynard niet zal worden afgesloten. De zaak blijft een cold case.