Tot ruim 6,5 jaar cel in Duitsland voor Nederlandse autodieven

Drie Nederlanders van 30, 31 en 32 zijn vorige week in het Duitse Aken veroordeeld tot ruim 6,5 jaar cel voor een reeks autodiefstallen en pogingen daartoe. Het drietal stal in slechts negen maanden tijd maar liefst 252 luxe auto’s en oldtimers in vooral deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dat schrijft het AD.

Christian R. (32), Ricky H. (31) en Glenn K. (30) uit Valkenburg en Kerkrade zijn door de rechtbank in Heinsberg veroordeeld tot respectievelijk zes jaar en negen maanden, zes jaar en vier jaar en negen maanden.

Wisselende samenstelling

De autodiefstallen vonden plaats tussen februari 2019 en 28 november 2019. Volgens de rechtbank werkten de drie mogelijk voor de zogenoemde Audi-bende. De drie opereerden in wisselende samenstelling en werden in december 2019 en maart 2020 gearresteerd in Nederland.

Spectaculaire achtervolging

Christian R. en Ricky H. ontkwamen in augustus 2019 in Wesseling (tussen Keulen en Bonn) ternauwernood aan de politie na een spectaculaire achtervolging waarbij de bestuurder van een gestolen Audi A4 een politiewagen ramde.

De drie Limburgers sloegen toe bij garages en autohandelaren in Noordrijn-Westfalen maar ook in de zuidelijke buurstaat Rijnland-Palts. Ze opereerden vooral in en rondom Aken, Düsseldorf en Keulen en specialiseerden zich in snelle luxewagens van het type Audi en BMW, kleinere bestelwagens van het type Mercedes Sprinter en oldtimers waaronder sportwagens zoals Porsches en terreinwagens.

“Keyless entry”

Volgens de rechter hanteerden ze een razendsnelle werkwijze door meestal zogenoemde “keyless entry” te gebuiken. Daarbij wordt de autosleutel in een woning of bedrijfspand uitgelezen en de gegevens gekopieerd naar een blanco sleutel of apparaat waarmee een auto zonder sleutel kan worden geopend en gestart. Soms wordt het slot uit een van de portiers verwijderd.

De gestolen wagens werden in Nederland verkocht of gedemonteerd voor de verkoop van losse onderdelen. De autodiefstallen leverden de drie dertigers een paar ton op terwijl de totale verzekeringswaarde van de buit zo’n zeven miljoen euro bedroeg. De autodieven wilden niet zeggen voor welke organisatie ze werkten, maar de rechtbank sluit niet uit dat ze voor de Audi-bende werkten.

Audi-bende

Vooral in de regio Noordrijn-Westfalen zijn de afgelopen jaren veel plofkraken gepleegd door Nederlands/Marokkaanse criminelen die behoren tot de zogenoemde Audi-bende. Volgens de Duitse politie bestaat deze groep uit circa 300 jonge criminelen uit vooral de regio’s Utrecht en Amsterdam die opereren in wisselende samenstelling. Ze verplaatsten zich bij voorkeur in gestolen Audi’s.