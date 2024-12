Tot ruim drie jaar cel voor plofkraak bij juwelier in Rijssen

De plofkraak vond in de vroege ochtend van 22 december 2023 rond 04.50 plaats bij een juwelier aan de Haarstraat in Rijssen (Overijssel). Het rolluik, een ruit en kozijn van de juwelier sneuvelden en ook verschillende omliggende woningruiten gingen aan diggelen door de ontploffing. Niemand raakte gewond. Een familielid van de juwelier werd wakker van een harde knal en is daarop in zijn auto gestapt en rond gaan rijden.

Buit

Bij de plofkraak werd een grote hoeveelheid sieraden buit gemaakt, waarvan een groot deel werd achtergelaten. Vier mannen stappen in een vluchtauto met bestuurder – een gestolen Audi met gestolen kenteken – en gaan ervandoor. Tijdens hun vlucht knallen de plofkrakers tegen de auto van het familielid van de juwelier. Doordat hij hen klemrijdt en tegen de auto botst, raakt hun auto zwaar beschadigd en kunnen ze niet meer verder rijden.

Overgestapt

Enkele verdachten stappen een paar uur later over in een allerijl opgeroepen auto, maar worden vervolgens nog in Rijssen door de politie achterhaald en aangehouden. De gestolen sieraden worden vlakbij aangetroffen. Twee andere verdachten, die kennelijk niet zijn overgestapt, worden diezelfde ochtend gearresteerd in het nabijgelegen dorp Enter.

De verdachten zijn mannen tussen de 21 en 27 jaar uit Utrecht en Nieuwegein.

Dna en telefoongegevens

Vier verdachten hebben zich op hun zwijgrecht beroepen en iedere betrokkenheid ontkend. Zij zijn veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf. Een belangrijk deel van het bewijs tegen hen komt voort uit aangetroffen dna en gegevens die in de telefoon van één van de verdachten zijn aangetroffen. Deze telefoon maakte onder meer contact met het netwerk van de juwelier ten tijde van de kraak en verstrekte gegevens over de afgelegde vluchtroute.

De vijfde verdachte heeft over zijn deelname openheid van zaken gegeven en verantwoordelijkheid voor zijn daden genomen. Hij is veroordeeld tot 30 maanden, waarvan twaalf voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.