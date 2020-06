Tot tien jaar cel voor Duitse Bandidos-leden wegens moord op rivaal

Connect on Linked in

Vier Duitse leden van motorclub Bandidos zijn vrijdag voor de rechtbank in Essen veroordeeld tot tien jaar celstraf vanwege de moord op een lid van de rivaliserende motorclub Freeway Riders, in oktober 2018. Daarbij werd de 63-jarige biker Johannes “Reiki” Reick op brute wijze aangevallen en neergestoken na een feest in Gelsenkirchen. Dat schrijft Der Westen.

Mobiele telefoon

Het slachtoffer werd in de nacht van 13 oktober 2018 op de openbare weg aangevallen en neergestoken. Na de dodelijke aanval op “Reiki” kwam de recherche door telefoongegevens te analyseren de vier verdachte Bandidos al snel op het spoor. Dat leidde tot de arrestaties van vier leden (24 tot 27 jaar) uit Bochum, Herne, Dortmund en Essen.

Bekentenis

Nick L. (25), Firat A. (27), Ulas U. (24) en Burhan G. (25) zijn vrijdag door de aanklager beschuldigd van moord. Ze zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 6,5 tot tien jaar. Tijdens de rechtszaak legde Ulas U. vorige maand een verrassende verklaring af toen hij erkende het slachtoffer te hebben vermoord: ‘Ik heb Reiki vermoord en ik wil er de verantwoordelijkheid voor nemen.’ U. ontkende echter het voornemen om te doden.

Regionale machtsstrijd

Het motief voor de moord is onduidelijk. Wel was er eerder sprake van gewelddadige confrontaties tijdens een machtsstrijd in Hagen (bij Dortmund) tussen leden van Bandidos en Freeway Riders. Ook deed de Duitse politie na de moord op “Reiki” onder meer een inval bij het clubhuis van Freeway Riders in Hagen (in december 2018).