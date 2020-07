Tot twee jaar cel voor diefstal 2.002 laptops

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft drie mannen uit Noord-Brabant veroordeeld tot straffen tussen de 18 en 24 maanden cel voor de diefstal van 2.002 laptops, vorig jaar uit een trailer die op een beveiligd bedrijventerrein in Duiven geparkeerd stond. De waarde van de buit was ruim 1 miljoen euro.

8 uur bezig

Volgens de rechtbank was de diefstal tot in de puntjes was voorbereid en uitgevoerd. De mannen huurden in de dagen voorafgaand aan de diefstal meerdere auto’s en zijn op de dag van de diefstal 8 uur bezig geweest. Van de 2.002 gestolen laptops zijn er tot op heden slechts twee teruggevonden.

Lagere straffen

De officier van justitie eiste gevangenisstraffen van tussen de 30 en 36 maanden, deels voorwaardelijk. De rechtbank zoekt voor de strafmaat aansluiting bij andere zaken met diefstal van grote hoeveelheden laptops of mobiele telefoons. Op basis daarvan vindt de rechtbank een lagere straf dan geëist beter: gevangenisstraffen variërend tussen de 18 en 24 maanden. De man die de hoogste gevangenisstraf krijgt, is in het verleden vaker veroordeeld voor ladingdiefstalen en andere vermogensdelicten.

De mannen moeten bijna 52 duizend euro per persoon aan de staat betalen. Het dossier bevat namelijk voldoende aanknopingspunten dat de mannen de laptops hebben verkocht en daar geld aan hebben verdiend, aldus de rechtbank.