Drugsdeal

Het slachtoffer werd gezocht door S. omdat hij nog 50.000 euro aan hem moest betalen in verband met een cocaïnedeal. Pishbin en Achraf F. sloten een deal af over twee kilo coke, waarna Pishbin slechts een deel afbetaalde. Zijn leverancier komt dan achter hem aan. Het in Aken woonachtige slachtoffer met Iraanse roots hield zich enige tijd onbereikbaar en onvindbaar voor S.