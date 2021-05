Meerdere auto’s betrokken bij dodelijke schietpartij Limburg

Connect on Linked in

De politie in Limburg wil niet ingaan op geruchten in Duitse media over de achtergrond van de dodelijke schietpartij in Hoensbroek van zondagmiddag. Bij die schietpartij kwam een 29-jarige Duitser om het leven. Volgens berichten zou het slachtoffer een bekende van de Duitse politie zijn, en zou het motief een conflict zijn tussen leden van motorbendes.

Scenario’s

De politie zegt donderdag dat alle mogelijke scenario’s nog in onderzoek zoek zijn en dat het ‘nog te vroeg’ is om inhoudelijk in te gaan op de vraag of de aanleiding of toedracht van het schietincident in het milieu van de criminele MC’s moet worden gezocht. Het slachtoffer is een man uit Aken, net over de Zuid-Limburgse grens. Samen met de Duitse politie verricht het rechercheteam onderzoek naar de achtergronden van het slachtoffer. Er is niemand aangehouden voor de zaak.

Meerdere schoten

Een Team Grootschalige Opsporing van zo’n 25 rechercheurs werkt aan het onderzoek. Het rechercheteam is nog bezig in beeld te brengen wat zich heeft afgespeeld op de Schuureikenweg in Hoensbroek. Zo zijn er onder andere verschillende getuigen gehoord en worden camerabeelden bekeken.

Het onderzoek op het stoffelijk overschot is donderdag afgerond. Inmiddels is wel duidelijk dat er meerdere keren op het slachtoffer geschoten is. In het belang van het onderzoek wil de politie niets vertellen over het precieze aantal keren dat geschoten is en waar het slachtoffer geraakt is.

Door getuigen is verklaard dat er zondagmiddag verschillende voertuigen op de plaats delict waren. Eén voertuig is inmiddels in beslag genomen door de politie. Uit onderzoek is verder gebleken dat de verdachten van de schietpartij via de Schuureikenweg in de richting van Hoensbroek zijn gevlucht.

Ook zijn er meldingen van getuigen dat er direct na het incident personen de nabijgelegen N300 overgelopen zijn.