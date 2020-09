Tot vier jaar cel voor broers uit Harderwijk wegens cocaïnehandel

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft maandag twee broers van 27 en 25 jaar uit Harderwijk veroordeeld tot respectievelijk vier en 3,5 jaar cel voor cocaïnehandel. Een andere 25-jarige man uit Harderwijk krijgt 120 uur taakstraf. Volgens de rechtbank bereidde hij samen met één van de broers de cocaïneverkoop voor. Een 23-jarige plaatsgenoot krijgt voor zijn aandeel hierin een celstraf van 1,5 jaar. Hij fungeerde als drugsrunner van de broers.

‘Way of life’

De twee broers maakten zich tussen 1 april 2017 en 6 augustus 2019 schuldig aan het dealen van cocaïne. Dit was voor de broers geen bijzaak, maar een dagbesteding en inkomstenbron. Het was een ‘way of life’. Daarnaast had de 25-jarige broer in zijn woning cocaïne, mdma en een vuurwapen met munitie in bezit.

Twee ton

De rechtbank neemt het de oudste broer daarbij nog kwalijk dat hij de woning van zijn vader, waar ook nog jongere broers en zussen wonen, gebruikte als uitvalsbasis. Volgens de rechtbank hebben de broers samen bijna 200.000 euro verdiend met de cocaïnehandel. Dit geldbedrag moeten zij aan de Staat terugbetalen.

De rechtbank sprak een 25-jarige man vrij van het feit dat hij als drugsrunner zou fungeren voor de broers, omdat er onvoldoende bewijs tegen hem is.