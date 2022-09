Tot vier jaar cel voor crystal methlab met Mexicanen in Zaandam

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag een 42-jarige man uit Zaandam en een 36-jarige man uit Mexico veroordeeld tot vier jaar celstraf. Zij vervulden een cruciale rol in een crystal methlab in Zaandam dat in maart 2020 werd ontmanteld. Vier andere verdachten, waaronder een Mexicaan en Dominicaan krijgen celstraffen van één tot drie jaar.

26 kilo metamfetamine

De politie trof bij een inval op 11 maart 2020 in een loods in Zaandam een draaiend drugslab aan. Op het moment dat het arrestatieteam binnenviel waren bijna alle verdachten in of rond de loods aanwezig. In het lab lag ruim 26 kilo metamfetamine. Ook werden verschillende soorten chemicaliën en grondstoffen aangetroffen voor de productie van metamfetamine. Verder werd ongeveer 300 liter metamfetamine en BMK bevattend afval in een tank aangetroffen.

Ketels en glaskloven

Daarnaast werden in de loods ketels, glaskolven, een drukvat en een roermotor, jerrycans en tabletteermachines aangetroffen. In de verblijfplaats van de Mexicaan in Hippolytushoef werden later bovendien ruim 4 kilo mdma, bijna 2,5 kilo amfetamine, bijna 47.000 euro aan contant geld en een omgebouwd gaspistool aangetroffen.

Takenverdeling

De verdachten hadden volgens de rechtbank ieder een eigen rol in het geheel. Zo had de jongste Zaandammer een organiserende en coördinerende rol en was hij in het lab actief betrokken bij de productie van harddrugs. De man uit Koog aan de Zaan was zijn zakelijke gesprekspartner; hij had een faciliterende rol en verrichtte werk in het achterste deel van de loods waar de productielocatie zat. De 55-jarige man uit Zaandam had de inhoudelijke kennis van het productieproces. De 36-jarige Mexicaan en de man uit de Dominicaanse Republiek werkten als koks mee aan de productie van metamfetamine.

Strafmaat

Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank er rekening mee dat sprake is van een zeer professioneel lab waarin op grote schaal metamfetamine kon worden geproduceerd en waar een grote hoeveelheid van deze harddrugs aanwezig waren. Verder weegt de rechtbank mee dat metamfetamine vanaf het eerste gebruik direct verslavend is, een verwoestend effect heeft op de gezondheid en er naast vele illegale dumpingen in de natuur ook ontploffings- en brandgevaar door de opslag en bewerking van diverse chemicaliën is.

Vrijspraak

Een 42-jarige man uit Zaandam en een 36-jarige man uit Mexico zijn beiden veroordeeld tot vier jaar cel. Een 55-jarige man uit Zaandam, een 27-jarige Dominicaan en een 27-jarige man uit Koog aan de Zaan krijgen ieder drie jaar cel voor hun aandeel. Een 42-jarige Mexicaan krijgt één jaar cel, een zevende verdachte werd vrijgesproken.

Twee verdachten zijn tevens veroordeeld voor verboden wapenbezit en twee verdachten voor witwassen. De geldbedragen zijn in beslag genomen en verbeurd verklaard.