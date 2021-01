Tot vier jaar cel voor Feyenoord-hooligans vanwege rellen in Rome

Connect on Linked in

Zes Feyenoord-hooligans zijn door de rechtbank in Rome bij verstek veroordeeld tot vier jaar vanwege rellen die in 2015 in het historische centrum van de Italiaanse hoofdstad plaatsvonden. Dat meldt het Italiaanse persbureau AskaNews.

De rellen vonden plaats rondom het Europa League-duel met AS Roma in februari 2015. Volgen de rechtbank heeft het zestal zich schuldig gemaakt aan opruiing, openbare geweldpleging en verzet tegen agenten. De zes supporters moeten ook 3.000 euro schadevergoeding betalen aan winkeliers en omwonenden.

Barcaccia-fontein beschadigd

Bij de voetbalrellen in het historische centrum van Rome, die vóór de wedstrijd uitbraken, gooiden dronken hooligans met bierflessen naar de politie waarbij onder meer de toen net gerestaureerde Barcaccia-fontein beschadigd raakte. Ook agenten raakten gewond.

44 relschoppers

De zes verdachten hoorden tot een groep van 44 relschoppers die in 2015 gearresteerd werden door de Italiaanse politie. Een hooligan die een vuurwerkbom gooide richting de Italiaanse politie kreeg eerder achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De 43 anderen kregen een taakstraf.

“Onvindbaar”

De zes bij verstek veroordeelde verdachten ontbraken donderdag bij de zitting in Rome. Hun advocaat meldt aan het AD dat het zestal momenteel “onvindbaar” is en zegt dat de supporters in hoger beroep gaan. Als het daadwerkelijk tot een celstraf komt dan kunnen de fans die straf in Nederland uitzitten.