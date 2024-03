Tot vier jaar geëist voor explosie bij Grieks restaurant in Roermond

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Roermond respectievelijk vier en drie jaar celstraf geëist tegen een 36-jarige man uit Roermond en een 27-jarige vrouw uit Horst aan de Maas, voor het veroorzaken van een explosie bij een Grieks restaurant in Roermond. Door de ontploffing liep het pand forse schade op, niemand raakte gewond.

Cobra’s

Op 20 februari dit jaar was er rond 08.15 in de ochtend een explosie bij een Grieks restaurant aan de Christoffelstraat in Roermond. De ontploffing wordt veroorzaakt door twee Cobra’s die door de brievenbus worden gegooid. Door de knal werd de deur naar binnen geblazen en kwam er rook vrij die via de trap omhoog ging. De eigenaresse, die boven het restaurant woont, blijft ongedeerd. Wel loopt het restaurant flinke schade op.

De 27-jarige verdachte vrouw heeft uiteindelijk bekend dat ze voor geld het vuurwerk door de brievenbus heeft gegooid. De medepleger wist wat er ging gebeuren, heeft samen met de vrouw de locatie verkend, heeft haar afgezet en kort daarna weer ontmoet en lijkt volgens justitie de organisator van het gebeuren.

Scooter

Op camerabeelden uit de omgeving is te zien dat er om 08.11 vanuit de Munsterstraat een scooter aan komt rijden met daarop twee personen. De scooter rijdt een paar keer langs het restaurant en slaat vervolgens af naar de Pelserstraat waar de passagier afstapt en naar het restaurant loopt. Bij de voordeur verricht de passagier een handeling en loopt daarna de Schuitenberg in. Even later is een grote lichtflits achter deze persoon te zien. Uit politieonderzoek komen de twee verdachten in beeld.

Wat de aanleiding voor de explosie is blijft onduidelijk, maar volgens het OM lijkt er sprake te zijn van handelen in opdracht.

De officier van justitie:

‘Toch is niet boven water gekomen wie de opdrachtgever is, als die er is. De 36-jarige verdachte suggereert dat hij het weet en dat hij zelfs bewijs daarvoor zou hebben. Hij gaf aan daarmee naar de politie te gaan, maar vervolgens doet hij dat niet. Daarmee laat hij de angst van het slachtoffer voortduren. Bij zo’n feit past een aanzienlijke gevangenisstraf.’

Angst en intimidatie

De officier van justitie benadrukte dat de twee verdachten met de explosie mensenlevens op het spel hebben gezet. Ook accentueert de officier het zeer dreigende karakter van explosieven, die bedoeld zijn om angst en intimidatie te zaaien. Dit wordt des te erger wanneer het in iemands eigen woning gebeurt, waar men zich veilig zou moeten voelen.

Tegen de 36-jarige man uit Roermond eist het OM vier jaar cel. Tegen de 27-jarige vrouw uit Horst aan de Maas eist het OM drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

De rechter doet over twee weken uitspraak.