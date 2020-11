Tot vijf jaar cel geëist voor ontvoering en overgieten met terpentine

Connect on Linked in

Het OM heeft vrijdag voor de rechtbank in Leeuwarden tot vijf jaar cel geëist tegen drie mannen die ervan worden verdacht een 18-jarige Groninger te hebben ontvoerd en mishandeld, in september 2019. In een recreatiegebied bij Leeuwarden werden zijn handen en voeten vastgebonden met tiewraps. Daarna werd hij geschopt, geslagen en overgoten met terpentine.

Ogen afgeplakt

In totaal stonden zes verdachten terecht voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en poging doodslag tegen de Groningse man. Het voorval vond plaats in de nacht van 13 op 14 september 2019 in de Groene Ster in Leeuwarden. Bij het 18-jarige slachtoffer werden zijn handen en voeten vastgebonden met tiewraps en zijn ogen met tape afgeplakt.

Partij wiet

Hij werd vervolgens geschopt, geslagen en overgoten met terpentine, waarna hij in een diepe sloot werd gegooid en aan zijn lot werd overgelaten. Hij kwam uiteindelijk zelf uit de sloot. De verdachten wilden volgens het OM via het slachtoffer de verblijfplaats van een andere man achterhalen. Die zou zijn ondergedoken na het rippen van een partij wiet. (tekst loopt door na de advertenties).

Twee scenario’s

Volgens de officier van justitie zijn er in het onderzoek twee scenario’s naar voren gekomen. Het ene is dat het slachtoffer van een van de verdachten een aanbetaling van 1000 euro had gekregen voor 500 gram hasj, maar de drugs vervolgens nooit leverde.

Het andere scenario is dat een bekende van het slachtoffer er met een wietoogst vandoor was gegaan en onvindbaar was. Via het slachtoffer zouden ze de verblijfplaats van de ondergedoken man proberen te achterhalen. Dat scenario vindt de officier het meest aannemelijk, mede door het bewijsmateriaal dat in het onderzoek naar voren kwam.

Tbs met dwangverpleging

Het OM eist 30 maanden cel waarvan 12 maanden voorwaardelijk voor een 20-jarige verdachte uit Leeuwarden. Twee hoofdverdachten, een 33-jarige man uit Stiens en een 27-jarige man uit Leeuwarden zijn wat het OM betreft schuldig aan ontvoering en medeplegen van poging doodslag op het slachtoffer. Tegen hen is respectievelijk vijf en vier jaar cel geëist. Tegen de man van 27 is daarnaast tbs met dwangverpleging geëist omdat hij sinds zijn vroege jeugd een gedragsstoornis heeft.

Adolescentenstrafrecht

Drie andere verdachten van 20, 27 en 30 uit Leeuwarden stonden donderdag al terecht in de zaak. De 27-jarige Leeuwarder moet wat het OM betreft worden vrijgesproken van het hem tenlaste gelegde wegens gebrek aan bewijs. De 20-jarige wordt schuldig geacht aan openlijke geweldpleging. Tegen hem eist het OM 136 dagen jeugddetentie. Het OM gaat mee in het advies van de reclassering om adolescentenstrafrecht toe te passen. De straf is gelijk aan zijn voorarrest. Daarnaast eiste de officier 44 dagen voorwaardelijke jeugddetentie en 40 uur leerstraf.

Tegen de derde verdachte, een 30-jarige Leeuwarder, eist de officier een gevangenisstraf van 334 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. De man heeft volgens de officier de auto vanuit Groningen naar Leeuwarden gereden en zich onder meer daarom schuldig gemaakt aan de vrijheidsberoving. Voor mishandeling ziet het OM onvoldoende bewijs.

De officier van justitie noemt het ‘een wonder dat het slachtoffer niet is verdronken’.

De rechtbank doet op 18 december uitspraak.