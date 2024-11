Tot vijf jaar cel voor gewelddadige ripdeal in Den Bosch

Hasj De verdachten maakten op 14 maart van dit jaar een afspraak via Snapchat om 200 gram hasj te kopen van het slachtoffer in het Prins Hendrikpark in Den Bosch. Direct na de ontmoeting richtte de oudste verdachte een vuurwapen op de jongen. Toen de jongen dichterbij kwam schoot de 26-jarige verdachte in zijn borst. De verdachten gingen er vervolgens op een scooter vandoor. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en liep schade op aan zijn lever en een long.

‘Laffe daad’

De rechtbank noemt het een “geluk” dat het 15-jarige slachtoffer uit Etten-Leur het schietincident heeft overleefd. Mede gelet op zijn jonge leeftijd gaat het volgens de rechtbank om een “laffe en gewetenloze daad”. ‘Het incident heeft een grote impact op zijn leven en dat van zijn ouders. Hij zal hoogstwaarschijnlijk de rest van zijn leven met de medische gevolgen worden geconfronteerd. De kogel zit namelijk nog altijd in zijn lichaam en kan daar niet worden verwijderd vanwege het te grote risico op complicaties.’

Persoonlijke problematiek

De 26-jarige verdachte heeft de schietpartij bekend en zijn verantwoordelijkheid genomen, oordeelt de rechtbank. Wel baart het de rechtbank zorgen dat hij er niet goed in slaagt om duidelijk uit te leggen waarom hij tot dit geweld is gekomen. Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat er volgens een psychiater, een psycholoog en de reclassering sprake is van veel persoonlijke problemen. Daarom vindt de rechtbank vijf jaar cel een passende straf. Ook moet de verdachte alsnog een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van 74 dagen uitzitten.

Initiator

De 25-jarige medeverdachte neemt volgens de rechtbank geen verantwoordelijkheid, want hij geeft geen openheid van zaken. ‘Dit laat zien dat de man het door hem aangedane leed niet of onvoldoende inziet. De rechtbank houdt er bij het bepalen van zijn straf verder rekening mee dat hij niet degene was die het schot loste. Wel ging het initiatief van de ripdeal uit van hem en distantieerde hij zich op geen enkel moment van de medeverdachte.’



Ook in zijn geval weegt mee dat er volgens de deskundigen sprake is van veel persoonlijke problemen. De rechtbank volstaat met een celstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Daarbij krijgt hij onder meer een meldplicht bij de reclassering, een contactverbod met het slachtoffer en moet hij meewerken aan een ambulante behandeling en begeleid wonen of maatschappelijke opvang. Daarnaast moet hij alsnog een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van een week uitzitten.



De verdachten moeten het slachtoffer ook een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 22.000 euro.