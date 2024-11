Tot zeven jaar geëist voor neerschieten drugsdealer (15) in Den Bosch

Zwaargewond In de avond van 14 maart 2024 vindt een afspraak plaats in een parkje in Den Bosch, aan de Van Grobbendoncklaan, bij recreatieplas de IJzeren Vrouw. Twee mannen ontmoeten daar een 15-jarige jongen uit Etten-Leur. Rond 21.00 komt bij de politie de melding binnen dat de jongen in zijn borst is geschoten. Daarbij raakt de kogel zijn lever en long. Na vijf dagen mag hij het ziekenhuis verlaten, maar de kogel zit nog altijd in zijn lichaam. Een klap op de verkeerde plek kan volgens het OM alsnog fatale gevolgen voor hem hebben.

Gelokt

De politie start een onderzoek, waarbij al snel het beeld ontstaat dat de jongen naar het parkje is gelokt voor een ripdeal. De twee mannen zouden de jongen willen beroven van 200 gram hasj en zijn geld, onder bedreiging van een vuurwapen. Getuigenverklaringen en bekentenissen van de 26-jarige verdachte ondersteunen het beeld. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de ripdeal gepland zou zijn, maar dat het schieten een impulsieve daad lijkt te zijn.



Hoewel de 26-jarige verdachte het schot zou hebben gelost, heeft ook de 25-jarige verdachte een aandeel gehad volgens het OM. Zo zou het plan voor de ripdeal uit zijn koker komen. Ook zou hij het slachtoffer niet te hulp zijn geschoten, of afstand hebben genomen van de gebeurtenis. Het OM verwijt beide verdachten dat zij een minderjarige jongen in levensgevaar hebben gebracht.

Doelbewust

De officier van justitie: ‘Het daadwerkelijk schieten is misschien vrij impulsief gegaan, maar het plegen van een ripdeal en het aanschaffen en meenemen van een doorgeladen vuurwapen is heel bewust gedaan. De jongen werd doelbewust naar een parkje gelokt om hem daar letterlijk de schrik van zijn leven aan te jagen. Voor een paar honderd euro, die niet eens buit werden gemaakt.’



De officier van justitie benoemde verder nog dat er bij beide verdachten sprake is van serieuze problematiek.

Het OM eist zeven jaar gevangenisstraf tegen de 26-jarige verdachte. Tegen de 25-jarige verdachte eist het OM 40 maanden gevangenisstraf, waarvan 10 voorwaardelijk.

De rechter doet over twee weken uitspraak.