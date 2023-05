Tot zes jaar cel voor grootschalige wietteelt en deelname criminele organisatie

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft maandag drie mannen van 69, 38 en 34 jaar veroordeeld tot celstraffen tot zes jaar voor grootschalige wietteelt en deelname aan een criminele organisatie. De hoogste straf van zes jaar is voor de 38-jarige man uit Velp die tevens ruim 289.000 euro aan de Staat moet terugbetalen.

(Beeld uit archief)



De politie kwam de mannen op het spoor na uitgebreid onderzoek. Daarbij viel op dat er niet werd gecommuniceerd over de telefoon, maar korte telefonische contactmomenten werden gevolgd door korte bezoekjes aan de woning van de 69-jarige man uit Arnhem. Door middel van afluisterapparatuur zijn de gesprekken in de woning afgeluisterd. Uit deze gesprekken bleek dat de drie hoofdverdachten in de woning regelmatig spraken over wietteelt. De woning van de Arnhemmer vormde zo het centrum van de drugsactiviteiten van de mannen.

TCI-info

Op 2 september 2020 kwam vanuit het Team Criminele Inlichtingen (TCI) een tip binnen dat één van de verdachten ‘aan het hoofd staat van een criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met de handel in wiet en cocaïne’. ‘Hij zet opdrachten uit bij verschillende mensen die deze op hun beurt weer uitzetten bij anderen’.

Op 28 september 2020 wordt de volgende TCI-informatie verstrekt:

[medeverdachte 2] heeft veel verstand van het vervaardigen van synthetische drugs en heeft meerdere synthetische drugslabs. [medeverdachte 2] stuurt de mensen aan die in deze labs werken. [verdachte] is degene die de synthetische drugslabs van [medeverdachte 2] financiert. [verdachte] komt wekelijks in [naam café] . Hier ontmoet hij zijn criminele contacten en bespreken zij hun criminele zaken. Zij hebben een vaste plek bij de gokkasten.

De rechtbank acht vooral op basis van de afgeluisterde gesprekken bewezen dat de 69-jarige man uit Arnhem, de 38-jarige man uit Velp en de 34-jarige man uit Zevenaar samen een criminele organisatie vormden die zich op grote schaal bezighield met wietteelt. De organisatie was – in wisselende samenstelling – betrokken bij zeker zeven wietkwekerijen in woningen van anderen.

Aansturing

De mannen van 34 en 38 jaar waren verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de wietkwekerijen, waarbij sommige kwekerijen werden aangestuurd door de één en sommigen door de ander. Ook hielpen de mannen mee in de uitvoering en stuurden zij anderen aan. De 69-jarige Arnhemmer werd door hen op de hoogte gehouden van de voortgang en opbrengsten uit de verschillende kwekerijen. Vanuit zijn woning hield hij zich bezig met de algemene aansturing.

Transporten naar Duitsland

De rechtbank vindt bewezen dat alle mannen betrokken waren bij vijf wietkwekerijen en voorbereidingshandelingen voor wietteelt in één kwekerij. De man uit Arnhem maakte zich daarnaast samen met anderen schuldig aan twee transporten van enkele kilo’s wiet naar Duitsland. De man uit Velp was ook bij één van deze transporten betrokken.

Coke en Kamagra

De 69-jarige man hield zich naast wietteelt ook bezig met het dealen in cocaïne vanuit zijn woning. Hij had een brede klantenkring, verdiende grote hoeveelheden contant geld en kocht daarmee met zijn partner onder meer luxe goederen. Witwassen, volgens de rechtbank. Daarnaast had de Arnhemmer zonder vergunning een hoeveelheid Kamagra-pillen (erectiepillen) in bezit. Hij gaf een deel daarvan aan zijn minderjarige kleindochter die bij hem inwoonde, zodat zij op die manier wat kon bijverdienen.

Celstraffen

De rechtbank legt de 34-jarige man uit Zevenaar twee jaar gevangenisstraf op waarvan een half jaar voorwaardelijk vanwege deelname aan een criminele organisatie en betrokkenheid bij meerdere wietkwekerijen. Ook moet hij ruim 39.000 euro aan illegaal verdiend geld terugbetalen aan de Staat.

De 69-jarige man uit Arnhem krijgt vier gevangenisstraf vanwege meerdere strafbare feiten en moet ruim 49.000 euro misdaadgeld terugbetalen aan de Staat.

De 38-jarige man uit Velp krijgt met zes jaar de hoogste celstraf. Vanwege zijn betrokkenheid bij een synthetische drugslab valt zijn straf aanzienlijk hoger uit dan de rest. Ook moet hij ruim 289.000 euro terugbetalen aan de Staat.

Medeverdachten

Naast de drie hoofdverdachten veroordeelt de rechtbank ook twee mannen van 26 en 41 jaar voor wietteelt in verschillende kwekerijen. Zij hielpen bij de opbouw van de kwekerijen en het verzorgen van de planten. Zij krijgen gevangenisstraffen van acht maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk en acht maanden waarvan twee maanden voorwaardelijk.

De 59-jarige partner van één van de hoofdverdachten krijgt vier maanden celstraf voor het eenmalig dealen van cocaïne, een drugstransport van enkele kilo’s wiet naar Duitsland en witwassen.

Minderjarige

Binnen hetzelfde onderzoek zijn door de politierechter nog tien verdachten (waaronder één minderjarige) veroordeeld tot straffen variërend van 30 uur taakstraf tot een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan vier voorwaardelijk. Dit waren voornamelijk personen die hun woning voor de wietteelt ter beschikking stelden aan de criminele organisatie.