Tot zestien jaar geëist voor woningexplosie waarbij vrouw onderbeen verloor



Volgens het OM zette hij Max V. (57) uit Rosmalen onder druk om mee te werken en leverde hij het explosief. Tegen V. werd twaalf jaar gevangenisstraf geëist. Hij zou de zwaar verslaafde Gerrit de J. (33, foto) uit Den Bosch hebben ingeschakeld om de klus uiteindelijk te klaren. Tegen De J. eist het OM acht jaar cel en tbs met dwangverpleging, omdat gedragsdeskundigen hem als verminderd toerekeningsvatbaar zien.

De J. was al fietsend op camerabeelden te zien op de route van en naar de woning van het slachtoffer. De politie toonde eerder beelden van deze fietser in het opsporingsprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht.

Amputatie

In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 november 2024 raakte de bewoonster van een huis aan de Onsenoortsestraat in Nieuwkuijk zwaargewond nadat bij de voordeur een explosie plaatsvond. Door de enorme klap ontstond veel schade aan de woning en raakte de vrouw zwaargewond aan haar benen. Eén been was er zo slecht aan toe dat het geamputeerd moest worden.

De officier van justitie: ‘Ze heeft de aanslag ternauwernood overleefd. De prijs die ze daarvoor moet betalen is onvoorstelbaar hoog. Ze heeft de dood in de ogen gekeken.’

‘Vergisaanslag’

Het OM vindt dat er sprake is van poging tot moord. Volgens het OM gaat het om een ‘vergisaanslag’ en was het explosief eigenlijk bedoeld voor de buren. In dezelfde straat woont de nieuwe partner van de ex van de vermeende opdrachtgever Othman H.

De NOS schrijft dat Othman H. en zijn ex ruzie hadden over de omgangsregeling met hun dochter. Eerdere ruzies tussen de ex-partners leidden al tot strafrechtelijke vervolgingen en veroordelingen van H.

De rechtbank doet op 3 maart uitspraak.

