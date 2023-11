Tot zeven jaar cel voor drugshandel, wapenbezit en witwassen

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft maandag drie mannen veroordeeld tot celstraffen variërend van 4,5 jaar tot zeven jaar cel voor drugshandel, witwassen en wapenbezit. Bij de 61-jarige Berry K. uit Afferden (Gelderland) werd eind 2021 in de regio Nijmegen een groot drugslab ontmanteld.

(Beeld uit archief)

De rechtbank acht bewezen dat de drie mannen de gebruikers zijn geweest van één of meerdere accounts van de cryptocommunicatiediensten EncroChat en SkyECC. Via deze accounts spraken de mannen veelvuldig over de handel in hard- en softdrugs en de handel in ketamine.

Coke en hasj

Op grond van de berichten vindt de rechtbank bewezen dat Berry K. en de 49-jarige P. van A. uit Cuijk in juni 2020 samen 23 kilo cocaïne hebben verkocht. Daarnaast zijn zij schuldig bevonden aan het bezitten en verkopen van hasj. K. maakte zich verder schuldig aan het produceren van amfetamine-olie. Dit deed hij samen met anderen in een drugslab in het Gelderse dorp Beusichem tussen 1 oktober 2019 en 14 april 2020.

Ketamine en amfetamine-olie

Verder hield de hoofdverdachte uit Afferden zich onder meer bezig met voorbereidingshandelingen voor het produceren van drugs door grondstoffen te leveren en voorhanden te hebben en verkocht hij ook amfetamine-olie. Berry K. en de 40-jarige Angelino H. uit Groesbeek zijn ook veroordeeld voor het handelen in grote hoeveelheden ketamine. Daarnaast is de Groesbekenaar volgens de rechtbank schuldig aan het treffen van voorbereidingshandelingen voor de productie van (meth)amfetamine.

Volgens de rechtbank maakte het trio zich ook schuldig aan wapenbezit. Bij hen werden twee pistolen en een geweer aangetroffen.

Luxegoederen

De rechtbank veroordeelt de man uit Cuijk verder voor het witwassen van ruim 100.000 euro door de vindplaats van dat geld te verhullen in zijn afzuigkap. Ook maakte de man zich volgens de rechtbank ruim 1,5 jaar schuldig aan gewoontewitwassen (witwassen over een lange periode). Van het geld werden luxegoederen gekocht, zoals dure auto’s en sieraden, drie Rolexen, iPhones en een Louis Vuitton-zonnebril.

Celstraffen

De rechtbank weegt het eigen financiële gewin mee bij de strafmaat. De 61-jarige Berry K. krijgt zeven jaar cel. De 40-jarige Angelino H. en 49-jarige P. van A. moeten ieder 4,5 jaar de cel in. Tegen de verdachten was respectievelijk negen en vijf jaar cel geëist.

2,5 ton

De rechtbank schat de criminele winsten van P. van A. op ruim 250.000 euro. Hij moet dit ontnemingsbedrag aan de staat betalen. Angelino H. krijgt daarnaast een geldboete van 6.500 euro opgelegd. Over de ontnemingsvordering tegen Berry K. doet de rechtbank op een later moment uitspraak.