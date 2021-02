Tramschutter valt bewaarder met mes aan

Connect on Linked in

De Utrechtse tramschutter Gökmen T. heeft woensdag een bewaarder in zijn gezicht en nek gestoken. Het slachtoffer raakte lichtgewond en is in het ziekenhuis behandeld.

Neergestoken

Het incident gebeurde in de terroristenafdeling van de Rotterdamse gevangenis De Schie, meldt De Telegraaf. Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt tegenover de krant dat de bewaarder is neergestoken, maar kan niet zeggen wie de dader is.

Wapen

Over de precieze toedracht van de steekpartij is nog niets bekend, schrijft de krant. Ook is nog onduidelijk hoe de gevangene aan het wapen is gekomen. Mogelijk zou hij het zelf hebben gefabriceerd.

De actie had plaats op de afdeling A3 waar terroristen in de Schie zitten, meldt RTV Rijnmond. De aanleiding voor de steekpartij is onduidelijk. De Schie in Rotterdam is naast Vught en Zwolle de gevangenis met een terroristenafdeling. Op de Rotterdamse afdeling is plaats voor veertien plekken, meldt de regionale omroep.

T. schoot op 18 maart 2019 in een sneltram in Utrecht zes mensen dood, en hij verwondde er vier. Hij kreeg levenslang, en ging niet in hoger beroep.

Fotografie: Joost van der Wegen