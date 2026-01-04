 Meteen naar de content
4 januari 2026

Trump: Colombiaanse president ‘heeft cocaïne-fabrieken’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de spanning met Colombia fors opgevoerd door president Gustavo Petro (foto) publiekelijk te beschuldigen van het hebben van ‘cocaïne-fabriekjes’. Trump deed de uitspraken kort na de ontvoering door militairen van de Delta Force van de Venezolaanse dictator Nicolás Maduro en diens vrouw. Trump plaatst Colombia andermaal expliciet in het rijtje landen dat volgens hem verantwoordelijk is voor de aanvoer van drugs naar de Verenigde Staten.

Laatste Nieuws

‘Onderdeel van probleem’

Volgens Trump is Colombia ‘onder Petro geen partner meer, maar onderdeel van het probleem’. Hij suggereerde dat ook tegen Colombia ‘maatregelen’ denkbaar zijn als de cocaïneproductie niet drastisch afneemt. Wat hij daarmee precies bedoelt — economische sancties, diplomatieke druk of zelfs militaire actie — liet hij in het midden.

Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.