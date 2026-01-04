4 januari 2026

Trump: Colombiaanse president ‘heeft cocaïne-fabrieken’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de spanning met Colombia fors opgevoerd door president Gustavo Petro (foto) publiekelijk te beschuldigen van het hebben van ‘cocaïne-fabriekjes’. Trump deed de uitspraken kort na de ontvoering door militairen van de Delta Force van de Venezolaanse dictator Nicolás Maduro en diens vrouw. Trump plaatst Colombia andermaal expliciet in het rijtje landen dat volgens hem verantwoordelijk is voor de aanvoer van drugs naar de Verenigde Staten.