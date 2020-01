Tuincentrum Den Dungen jaar dicht vanwege dode na explosie drugslab

Connect on Linked in

Het Outlet Tuincentrum in Den Dungen (bij Den Bosch) is maandag voor een jaar gesloten vanwege de vondst van een drugslab met een dodelijk slachtoffer op 25 oktober 2019. Het drugslab aan de Spekstraat werd ontdekt na een explosie ’s nachts waarbij een 36-jarige man uit Kerkrade overleed.

Twee mannen uit Kerkrade werden opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij het drugslab in het tuincentrum. Het bedrijf bleef in de tussentijd gewoon open, maar is maandag op last van de gemeente een jaar op slot gegaan.

Bekenden slachtoffer

Zeker één van de gearresteerde mannen uit Kerkrade kwam al na enkele dagen op vrije voeten. Beide mannen waren bekenden van het dodelijke slachtoffer. Hij was waarschijnlijk aan het werk in het lab toen er iets verkeerd ging en er een explosie plaatsvond. De politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) waren twee dagen bezig met onderzoek in het tuincentrum en de ontmanteling van het drugslab waar grondstoffen werden gemaakt voor de productie van harddrugs. Volgens de politie was het ‘geen klein lab’.