Turkije helpt bij zoektocht cocaïneschip voor Afrikaanse kust

Op volle zee is op een schip ten westen van Guinee Conakry 270 cocaïne in beslag genomen en vijf opvarenden aangehouden door de autoriteiten van Guinee en de Spaanse politie en Guardia Civil. Het schip had de drugs waarschijnlijk op zee van een ander onbekend gebleven schip in ontvangst genomen.

Ceuta

Het schip had eerder aangemeerd gelegen in Ceuta, de Spaanse enclave bij Marokko. De Spanjaarden hadden het vertrek van het schip in zuidelijke richting enige tijd in de gaten gehouden. Nadat het schip uit oog verloren was kwam er informatie dat het op zee cocaïne in ontvangst zou gaan nemen, en contacten onderhield met personen in Turkije.

Turkse autoriteiten

Ook was er informatie dat het schip na in ontvangst nemen van de handel deze verder op zee weer zou overdragen op een derde schip. Daarop starten de Spaanse autoriteiten samen met de Britse National Crime Agency (NCA) en de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) een zoektocht.

De boot werd na meer dan 24 uur zoeken gevonden. Mede dankzij inlichtingen van de Turkse autoriteiten werd bekend dat het zich ter hoogte van Guinée zou moeten bevinden. Na twee zoektochten door de marine van Guinée werd het schip binnen enkele dagen gelokaliseerd op ongeveer 150 kilometer westelijk van Conakry.

De vijf bemanningsleden van het schip zijn Spaans. Ze hebben een strafblad voor drugsmisdrijven.