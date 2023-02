Turkije spoort ondergedoken buitenlandse criminelen op (UPDATE)

Connect on Linked in

De Belgische minister van Justitie heeft aan de Gazet van Antwerpen bevestigd dat in Turkije een van de voortvluchtige grote namen uit het Antwerpse drugsmilieu is gearresteerd. Het gaat om Abdelilah “Black” E.M.. Hij zou zijn opgepakt omdat zijn verblijfspapieren niet in orde zijn en zijn overgebracht naar een asielcentrum. Goed ingevoerde bronnen in Turkije melden aan Crimesite dat in het land criminelen tot voor kort voor veel geld een Turkse identiteit konden kopen, maar dat een speciaal team in Ankara deze groep nu aan het opsporen is.

De Gazet van Antwerpen schrijft dat E.M. (38) aan het begin van de week werd opgepakt. Op het moment van de arrestatie zou hij aan het videobellen zijn geweest met een contact in Antwerpen. Hij was net terug van een skitripje. Volgens verschillende bronnen van de Gazet was hij in het gezelschap van zijn neef Karim “Madonna” A.M. (37). Die laatste is verdachte in een Antwerps drugsonderzoek.

Het lijkt er op dat de Turken “Black” niet hebben opgepakt omdat hij gezocht wordt door België maar omdat er een probleem met zijn verblijfsstatus was. Het visum zou niet tijdig verlengd zijn. Daarom zouden de twee zijn opgesloten in een detentiecentrum voor vreemdelingen. Een officieel uitleveringsverzoek van België aan de Turkse autoriteiten is er nog niet.

In december 2020 werd ‘Black’ tot acht jaar veroordeeld voor zijn leidende rol in onderzoek “Makreel”. E. M. paste daarin de werkwijze toe van de “switch”. Hij liet containers uit Zuid-Amerika snel verplaatsen naar een terrein waar alleen containers uit Europa stonden geparkeerd zodat controles werden ontlopen. E. M. was ook één van de verdachten in het grote Flamenco-onderzoek dat speelde rond smokkel van cocaïne in de Rotterdamse haven.

Speciaal team

Goed ingevoerde bronnen in Turkije melden aan Crimesite dat in dat land een criminele groep met hooggeplaatste (ex)ambtenaren een Turkse identiteit verkocht. Ook was het mogelijk grote bedragen zwart geld in onroerend goed te investeren. De Turkse criminele groep vroeg hiervoor bedragen die oplopen tot honderdduizenden euro’s.

Een speciaal team van de afdeling Drugsbestrijding op het ministerie van Justitie in Ankara richt zich momenteel op deze groep en op hun klanten. Dat zijn onder meer criminelen uit West-Europa, onder hen ook Nederlanders. Een aantal van deze personen heeft de afgelopen jaren Dubai verlaten om gebruik te maken van de diensten van de criminele groep in Turkije.

Leijdekkers

De arrestatie van E. M. is het werk van dit speciale team aldus de Turkse bronnen. Een delegatie van hoge Nederlandse diplomaten zou enige tijd geleden een bezoek hebben gebracht aan Turkije. Daarbij is gesproken over voortvluchtige Nederlanders die mogelijk in Turkije verblijven, zoals Jos Leijdekkers. Nederland is met name op zoek naar de Bredanaar. Hij wordt gezocht voor grootschalige handel in cocaïne en opdracht geven voor zeker één liquidatie. Vorige maand deed de politie invallen bij familie van Leijdekkers in Nederland. Ouders en een zus van Leijdekkers zouden in augustus en december 2022 naar Turkije zijn gereisd.