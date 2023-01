Turkse drugsbaas (67) die 15 jaar cel kreeg in België opgepakt in Rotterdam

Print This Post

De Nederlandse politie heeft donderdag de arrestatie bekendgemaakt van een 67-jarige drugsbaas, die in België veroordeeld is tot een gevangenisstraf van 15 jaar wegens het leidinggeven aan een criminele organisatie die zich in de jaren 2016-2020 bezighield met grootschalige cocaïne- en heroïne-import. Het gaat volgens Het Laatste Nieuws om de Turk Mehmet Gul.

Het speciale FAST NL-team wist dinsdag de schuilplaats te achterhalen van de 67-jarige man, die bekend is onder vele aliassen. Hij bleek zich schuil te houden op een adres in Rotterdam. Omdat hij door de Belgische autoriteiten als vuurwapengevaarlijk was gekwalificeerd, werd de arrestatie verricht door de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de Landelijke Eenheid.

Op Gul’s schuiladres in Rotterdam werden geen wapen aangetroffen, maar wel was hij wederom in het bezit van een nieuwe valse identiteit.

Arrestatiebevel

FAST NL kwam de Turkse drugsbaas na onderzoek op het spoor, nadat FAST België aanwijzingen had gekregen dat hij zich in Nederland zou bevinden en een Europees aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd. De overleveringsprocedure naar België is inmiddels in gang gezet.

Mehmet Gul werd in januari 2022 in België bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel wegens het leidinggeven aan een criminele organisatie die zich in de jaren 2016-2020 bezighield met grootschalige import van heroïne en cocaïne.

5 miljard euro

Gul zou volgens schattingen van het federale parket 5 miljard euro verdiend kunnen hebben met zestien cocaïnetransporten tussen ladingen zout, die vanuit Zuid-Amerika via de Antwerpse haven naar Europa werden gesmokkeld. Ook werden partijen heroïne vanuit Turkije gesmokkeld tussen zakken cement of in rollen dakbedekking.

Twaalf leden van de criminele organisatie stonden in januari 2022 voor de rechtbank in Luik. Leider Mehmet Gul kreeg met 15 jaar cel en 800.000 euro boete de zwaarste straf en bleef al die tijd voortvluchtig.