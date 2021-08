Turkse man door misdrijf om het leven gekomen

Connect on Linked in

Een Turkse man die begin augustus vlakbij de Duitse grens in een buitengebied werd gevonden is door geweld om het leven gekomen. Een voorbijganger trof in Breedenbroek, bij Dinxperlo, in de ochtend van 6 augustus 2021 het lichaam aan van een dode man. Het lag op een afgelegen plek, bij het Beggelderpad aan een doodlopende weg die leidt naar een kuilvoeropslag.

Sokken

Het slachtoffer was de 62-jarige Ismail Yamak uit Turkije. Hij is volgens de politie geen natuurlijke dood gestorven. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe hij precies aan zijn einde is gekomen. De politie denkt dat meerdere personen bij de dood van Yamak betrokken waren.

Toen hij werd gevonden droeg Yamak geen schoenen. Zijn sokken waren aan de onderkant helemaal schoon. Het is goed mogelijk dat hij elders is overleden en dat zijn lichaam later op de vindplek is neergelegd.

Duitsland

De vindplaats ligt vlakbij de doorgaande N317, dat is de weg die vanuit Doetinchem naar de grensovergang bij Dinxperlo leidt. Het stoffelijk overschot is waarschijnlijk vanuit Nederland of Duitsland naar Breedenbroek gebracht.

Ismail Yamak is geboren in Zonguldak in Turkije. Het lijkt erop dat hij pas enkele weken in Nederland of Duitsland was.