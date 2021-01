Twaalf arrestaties en 2 ton coke bij ontmanteling drugsorganisatie Spanje (VIDEO)

Print This Post

De Spaanse politie heeft een criminele organisatie ontmanteld die zich toelegde op grootschalige internationale cocaïnehandel. Daarbij zijn twaalf arrestaties verricht en is 2.065 kilo cocaïne in beslag genomen. De operatie vond na ruim een jaar onderzoek plaats in de provincies Cádiz, Cuenca, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona en Valencia. Dat meldt Policia National.

Brazilië en Paraguay

De criminele organisatie had een netwerk van drugshandelaren opgezet die een legaal zakelijk netwerk simuleerden om grote hoeveelheden cocaïne in Spanje te introduceren. De partijen drugs werden vanuit Zuid-Amerika tussen houtskool geïmporteerd via de belangrijkste Spaanse havens. Vanuit Brazilië en Paraguay werd de invoer van cocaïne beheerd door twee families.

De politie kwam de organisatie op het spoor doordat in de haven van Barcelona tientallen containers met steenkool binnenkwamen waarin ladingen cocaïne verborgen waren. In een loods in Tarragona werd de coke eruit gehaald.

Dekmantels

In Sevilla, Marbella, Algeciras, Cádiz en Málaga waren bedrijven gevestigd die fungeerden als dekmantels. In Valencia werkte een expert op het gebied van het witwassen van drugsgeld voor de organisatie.

Na een grondige analyse werd een van de containers die de organisatie vanuit Paraguay naar de haven van Algeciras had geïmporteerd, geopend. Daarbij werden tussen 40 ton steenkool 63 bundels aangetroffen met in totaal 2.065 kilo cocaïne.

Bij zestien huiszoekingen werden twaalf mensen gearresteerd. Voor drie verdachten zijn er internationale arrestatiebevelen uitgevaardigd.