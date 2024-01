Twaalf arrestaties in België na actie tegen Albanese criminele organisatie

Connect on Linked in

Bij een reeks huiszoekingen in een gerechtelijk onderzoek naar een Albanese criminele organisatie zijn woensdag in België twaalf verdachten opgepakt. Ze worden verdacht van drugs- en wapenhandel en de handel in explosieven.

Complex

Het onderzoek naar de organisatie begon in 2022 en bleek meteen complex en grootschalig te zijn, zo meldt het parket in Antwerpen woensdagochtend. ‘Het speelt zich af binnen het Albanese criminele milieu’, aldus het parket. In eerste instantie focuste het onderzoek op de zwendel in vuurwapens en springstoffen, waarbij zes verdachten nadrukkelijk in beeld kwamen, maar tijdens het onderzoek bleek de criminele organisatie zich ook bezig te houden met de smokkel en handel van drugs.

Internationaal netwerk

De verdachten beschikken volgens het parket over een internationaal netwerk, waardoor ze snel kunnen overgaan tot het leveren van wapens en explosieven. Een 51-jarige man zou daarbij een coördinerende rol hebben.

Erg voorzichtig

Tijdens het onderzoek bleek dat de verdachten onderling erg voorzichtig waren in hun communicatie. Via telefoons spraken ze niet, ze spraken liever face-to-face af, onder andere in een café in de Antwerpse Seefhoek.

In de loop van het onderzoek werd ook een belangrijk drugsluik ontdekt. Daarbij zou een 55-jarige man een organisatie runnen die zich bezighoudt met de in- en uitvoer en handel van drugs.

De speurders van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen konden onder leiding van de onderzoeksrechter de criminele organisatie verder in kaart brengen. Daarbij werd ook samengewerkt met internationale partners en werden doorgedreven politionele technieken toegepast.

Invallen

Woensdagochtend waren er gelijktijdig negentien huiszoekingen in Antwerpen, Borgerhout, Linkeroever, Sint-Niklaas en Ans in de provincie Luik. Daarbij zijn twaalf verdachten gearresteerd. Zij zullen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter die zal beslissen over de aanhouding.

Bij de actie werden woensdagochtend 275 politiemensen van verschillende FGP’s, speciale eenheden, het Snelle Responsteam van PZ Antwerpen en de hondenbrigade ingezet. Ook de douane en de FOD Volksgezondheid waren aanwezig.