Twaalf jaar cel voor bejaarde klusjesman wegens doodslag in villa

De bewoonster van de villa lag in de nacht van 1 op 2 december 2022 met het 74-jarige slachtoffer in bed. Ze verklaarde in eerste instantie dat een zwarte schim haar slaapkamer binnenkwam. Die schim heeft haar vriend doodgeschoten en er zijn sieraden uit de woning meegenomen.

Verklaring aangepast

Later heeft de bewoonster contact met de politie opgenomen en haar verklaring aangepast. Ze heeft de politie verteld dat het Cor de J. was die haar slaapkamer binnenkwam en het dodelijke schot heeft gelost. De J. had haar gezegd dat ze de politie moest vertellen dat het om een overval ging. Als ze dat niet deed zou hij haar ‘overal ter wereld weten te vinden’.

Liefdesgevoelens

De J. was al jaren werkzaam voor de bewoonster van de villa en werd gezien als de ‘klusjesman’. Er was ook sprake van een vriendschappelijke relatie tussen hem en de bewoonster. Ze maakten vaak samen wandelingen en dronken koffie. Er zijn volgens de rechtbank aanwijzingen dat De J. gevoelens ontwikkelde voor de bewoonster.

De rechtbank acht de aangepaste verklaring van de bewoonster geloofwaardig en betrouwbaar, maar die is op zichzelf niet voldoende voor een veroordeling. De verklaring wordt ondersteund door ander bewijs. Zo zijn er camerabeelden waarop de auto van Cor de J. in de buurt van de woning te zien is, kort na het moment waarop er geschoten zou zijn.

Schotresten

In die auto zijn schotresten gevonden en De J. heeft de ochtend na het schietincident zijn hele belhistorie uit zijn telefoon verwijderd zonder dat daar een redelijke verklaring voor was. Dat alles in samenhang met de overige bevindingen van de politie is voor de rechtbank reden om te komen tot een bewezenverklaring voor doodslag. Anders dan het OM is de rechtbank van oordeel dat er te weinig bewijs is voor moord.

Stoornis

Hoewel de rechtbank ervan uitgaat dat er bij De J. sprake was van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens ten tijde van de dodelijke schietpartij, kan zij niet vaststellen dat de klusjesman de feiten heeft gepleegd onder invloed van die stoornis. Een langdurige gevangenisstraf is volgens de rechtbank dus op zijn plaats.



Op het moment van de dodelijke schietpartij was het maximum voor doodslag vijftien jaar. De rechtbank legt – alles afwegende – een celstraf op van twaalf jaar. Ook moet De J. aan de nabestaanden tienduizenden euro’s aan materiële en immateriële schadevergoedingen betalen.

