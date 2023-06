Twaalf Nederlandse uithalers opgepakt in Antwerpse haven

Connect on Linked in

Op een containerterminal in de Antwerpse haven zijn vorig weekend twaalf Nederlandse uithalers opgepakt. Zes van hen hadden zich in een container verschanst en gedroegen zich agressief, waarop de politie besliste hen een nachtje te laten zitten en de volgende ochtend pas te arresteren. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen.

In de nacht van 26 op 27 mei betrapte de scheepvaartpolitie een groep uithalers in de Antwerpse haven. Ze waren in een zogenaamde ‘Trojaanse’ (lege) container het terrein binnengebracht. Toen de mannen betrapt werden gedroegen ze zich agressief en kreeg een van de inspecteurs een klap. Daarop gebruikte de politie pepperspray, maar de mannen oppakken lukte niet omdat ze zich in de container hadden verstopt.

Daarop werd besloten om de container te vergrendelen door er een andere container voor te plaatsen en te bewaken. Zaterdagochtend viel een arrestatieteam de container binnen en pakte zes uithalers op, waaronder een minderjarige.

Ook maandagmiddag werden op een haventerminal vijf uithalers opgepakt toen ze uit een container uitbraken. En maandagnacht werd nog een uithaler aangehouden op kaai 1742. Alle twaalf verdachten hebben de Nederlandse nationaliteit. De minderjarige werd in een gesloten instelling geplaatst, de elf meerderjarigen werden aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van drugshandel, lidmaatschap van een criminele organisatie en het onrechtmatig binnendringen in een havenfaciliteit. Ze blijven nog zeker een maand vastzitten.

Twee grote partijen coke

Op de MPET-terminal werd maandag in een container met koffie 772 kilo cocaïne onderschept. Dinsdag werd tussen een partij tonijn 2.757 kilo cocaïne aangetroffen. De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen onderzoekt of er een link is tussen de uithalers en de inbeslaggenomen cocaïne.