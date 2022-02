Twaalf veroordeelden opgepakt door speciaal politieteam

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Een speciale eenheid van de politie heeft in januari van dit jaar 12 personen opgespoord, die probeerden om hun straf te ontlopen. Een daarvan probeerde aan de agenten te ontkomen tijdens zijn aanhouding.

Voorrang

Het gaat om het EVA-team, dat is ondergebracht bij de politie van de eenheid in Den Haag. EVA staat voor ‘Executie Vonnissen Afgestraften’.

Dit team gaat achter veroordeelde criminelen aan die hun straf proberen te ontlopen. Ze geeft daarbij voorrang aan mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan overvallen, woninginbraken en straatroven. Maar ook als het gaat om mensen die schadevergoedingen moeten betalen, of die geldboetes hebben gekregen, kan het team ingrijpen. Dit meldt de politie in een bericht.

Doorgeknipt

Het team hield onder meer een 41-jarige man aan die door de rechtbank Zeeland-West-Brabant was veroordeeld tot 9 jaar celstraf voor afpersing en diverse diefstallen met geweld. Hij had zijn enkelband doorgeknipt, nadat hij onder voorwaarden was vrijgesteld. Hij werd op 7 januari aangehouden.

Vluchtgevaarlijk

Een andere veroordeelde probeerde te vluchten, nadat het EVA-team bij hem aanbelde. Het ging om een 21-jarige man, veroordeeld tot 150 dagen celstraf voor belaging en afpersing. Van hem was bekend dat hij vluchtgevaarlijk was.

Dat bleek ook. Toen het politieteam bij hem aanbelde, klom hij via verschillende balkons naar beneden. Agenten wisten hem toch aan te houden.

Gesignaleerd

In Spaarnwoude arresteerde het team een 38-jarige man. Hij stond landelijk gesignaleerd, omdat hij nog 730 dagen gevangenisstraf moest uitzitten voor diefstal, afpersing en wapenbezit.

Na onderzoek bleek de man in Spanje te zitten. Daarop hield het EVA-team in de gaten wanneer hij weer voet op Nederlandse bodem zou zetten. Toen hij dit deed, hielden de teamleden hem aan, terwijl hij een wandeling in een natuurgebied maakte.