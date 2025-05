Twee 17-jarige scholieren opgepakt voor schietpartij bij school

(Beeld Joost van der Wegen)

De politie vermoedt dat er een ruzie is geweest die vervolgens buiten is uitgemond in de schietpartij. Een van de twee verdachten zou hebben geschoten.

De schietpartij vond dinsdagmiddag rond 14.45 plaats. Het slachtoffer werd in zijn been geraakt en werd naar een ziekenhuis gebracht. Tijdens het verlenen van eerste hulp aan het slachtoffer is er live gestreamd op sociale media, zo schrijft Het Parool. De krant heeft screenshots waaruit dat blijkt in handen.