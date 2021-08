Twee aanhoudingen in Limburg door EncroChat-hack

De politie heeft in Limburg twee verdachten aangehouden op verdenking van smokkel en verkoop van grote hoeveelheden harddrugs. De recherche was de twee op het spoor gekomen na informatie die was verkregen uit gekraakte telefoons van EncroChat.

Op 11 augustus 2021 werd een Duitser in Heerlen op heterdaad aangehouden. In zijn auto werd in een verborgen ruimte een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen en in beslag genomen. Naar aanleiding daarvan werden twee loodsen in Landgraaf en twee woningen in Oirsbeek en Brunssum doorzocht. In een van de loodsen in Landgraaf werd een groot aantal kilo’s harddrugs aangetroffen en in beslag genomen. In de woning in Brunssum werd een flinke hoeveelheid cash gevonden. Ook werd in die woning de hoofdverdachte in het onderzoek aangehouden.

De politie sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.